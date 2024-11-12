新北市圖板橋四維分館增設1專區 廣收板橋歷史、文化書

新北市板橋府中地區1855年曾是一座枋橋古城，為推動府中雙城，新北市立圖書館板橋四維分館增設「轉角遇見枋橋城」專區，收藏昔日枋橋古城周邊歷史建築、地方志、旅遊等新北學相關書籍，讓民眾認識府中雙城的歷史脈絡。

新北市立圖書館館長吳佳珊說，日治時期海山郡役所到台北縣政府，乃至現今的新北市府，政治經濟中心都在板橋府中，枋橋古城區為板橋發展起源地，市府除推動「府中雙城」十年願景計畫，板橋四維分館今年也增設「轉角遇見枋橋城」專區，蒐羅、典藏板橋地區歷史、文化與生活等主題書籍。

板橋四維分館即日起推出一系列活動，11月16日及30日「文化小書迷故事分享會」，帶孩子透過閱讀「藝賞林園」與「迪毅堂—板橋義勇故事」繪本，了解林家花園建築美學、板橋第一家族發跡故事，以及市定古蹟迪毅堂修復歷程。

11月23日「歡仔園迎尪公」講座，邀請政大台史所教授李明仁，分享板橋浮洲地區的歷史與民間信仰；12月3日及4日「湳仔溪文史走讀活動」，由老板橋人莊文毅帶領大家走訪板橋的母親河湳仔溪，用文史記憶的角度看板橋。