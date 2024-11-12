制止捷運持刀攻擊 四無名英雄獲雙北捷終身免費

上週五捷運新埔站發生持刀攻擊事件，犯嫌遭4位民眾合力壓制後默默離去，新北市長侯友宜今表示，協助防治犯罪的民眾，除將在市政會議上公開表揚外，新北捷運公司也會提供終身免費悠遊卡供使用。

侯友宜今上午出席2025新北市鐵道馬拉松迎來十週年活動表示，新北市警方在第一個時間謝謝我們見義勇為的民眾立即配合嫌犯逮捕嫌犯以後，很多見義勇為的民眾就默默地離去，我覺得好事就應該給予好好的表揚，尤其很多在第一個時間發現發生的就必須要仰賴在很多民眾在第一個時間的鼎力協助，才可以即時遏止更大的傷害，所以見義勇為不但要表揚更要鼓勵他們這樣的一個典範的學習，大家可以來向他們看齊。

侯友宜說，在第一個時間就要求新北警方，能夠把這些默默離開、見義勇為的市民朋友們找出來，鼓勵大家都面對立即反應挑戰，及時遏阻危害，經過這一兩天這4位民眾都找到，之後會在市政會議公開表揚，當面代表新北市民謝謝他們英勇行為，同時按照民眾協助辦案破案獎金給予表揚，新北捷運公司也會提供終身免費悠遊卡，會給予鼓勵就是希望個典範學習，也感謝大家給他們肯定。