萬里蟹量少價揚 捕撈期縮短？議員要漁業處正視

目前正值新北萬里蟹最肥美季節，新北市議員白珮茹近日質詢指，許多漁民向她反映，今年萬里蟹捕撈作業期縮短，擔心是漁業資源枯竭，且價格上漲讓饕客很有感，要求漁業單位正視。

新北市漁業處長簡明雄表示，萬里蟹全年都能捕捉，秋冬季節是盛產期，今年10月間多次遭受颱風外圍環流影響，導致海象不佳，漁民無法出海作業，讓漁民有些扼腕。萬里蟹漁業資源是否有變化，也會密切關注。

簡明雄說，新北市以聯合國永續發展目標-SDGs14永續海洋為方向，使用對海洋生態衝擊最小的「蟹籠誘捕」漁法，讓螃蟹願者上鉤，並推動蟳蟹管制，執行抓大放小，將體型過小的萬里蟹放回海中，8月至12月繁殖期間，禁捕及禁售抱卵母蟹，合理化運用萬里蟹資源，讓萬里蟹產業永續發展。

萬里區漁會指出，10月間接連有颱風襲台，萬里蟹捕撈作業一度受影響，今年萬里蟹整體捕撈狀況還算穩定，萬里蟹為天然海蟹，供應量會受天候影響，今年銷售價格每台斤上升50至100元，依體型規格，近期花蟹每台斤600至1000元，三點蟹每台斤為450至600元，石蟳單價為400至500元。