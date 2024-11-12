國際旅展台灣味 串起熱血公務員跨台歐助尋親

雅斯敏尋親1

這條返鄉路，台裔比利時人雅斯敏走了48年。當她終於回到台灣，雖然尋親之旅仍未竟，但她已親歷「台灣最美的風景」，也就是一群素昧平生、卻熱心出手相助的民眾和公務員。

串起這些緣分的，是布魯塞爾國際觀光旅展期間濃濃的台灣味和人情味。

家住比利時列日（Liege）的雅斯敏（YasmineMartin）是100%台灣血緣，在1976年被牧師翁節敦以疑似非法手段送養比利時。

由於養母的隱晦，雅斯敏直到結婚生子後，才透過DNA鑑定、催眠療法喚回記憶，加上養母過世後遺留文件，確認自己是台灣人，漸漸拼湊出可能的尋親地點。

今年8月12日，恰恰是她48年前離台的相同日期，雅斯敏在丈夫和兒子陪伴下回到台灣，尋找原生家庭親人和一同待過育幼院的朋友。因當年人事已非，線索僅剩下蛛絲馬跡，但她在艱難的尋親路上並不寂寞。

這條連結台灣、比利時9600公里的人情線，起源是今年2月的布魯塞爾國際旅展。駐歐盟兼駐比利時代表處秘書李美玉告訴中央社，當時雅斯敏和丈夫到旅展參觀，看到高掛的Taiwan大招牌，便到台灣攤位品嘗刈包、鹽酥雞等小吃，並與工作人員聊起返台尋親想法。

李美玉向駐歐盟代表李淳提起此事，李淳回應：「看看我們能為她做什麼。」代表處邀請雅斯敏開會討論，同時邀中央社記者一起聽聽她親口述說的故事，並指派李美玉擔任比利時與台灣的聯繫窗口。

「台灣人真的很可愛。」李美玉說，4月間中央社報導刊出後，她陸續接到新北市警局、新竹市舊港里等現職公務人員回應，也有退休警察、熱心民眾提供某個菜市場可能是當年雅斯敏生父母相遇處等資訊，「我其實覺得滿感動的。原來新聞的正面效應是非常強大的」。

由於擔心資訊模糊可能讓雅斯敏白忙一場，李美玉與在台提供協助的幾位公務員聯繫討論、過濾確認較可行的線索，讓雅斯敏抵台前，就能順利按尋親地圖安排好行程。

新北市警局鑑識中心警務正蘇愷安主動提出，可幫雅斯敏驗DNA，比對跨國DNA尋親資料庫；新竹市舊港里里長蔡松根主動邀約，帶她走訪可能有生母家庭舊時軌跡的地點；南投縣竹山鎮戶政事務所主任梁坤勇主動訪查可能是雅斯敏生父家族的親人、取得配合驗DNA的意願。

雖然此行未能與原生父母團圓，也尚未尋得血緣緊密的親人及育幼院夥伴，但雅斯敏一家肯定將從此與台灣重新結緣，並將持續返台尋親。

李美玉說，透過這些聯繫協助，她想讓雅斯敏感覺到「這中間還有很多台灣人是幫妳的。她不是在比利時有個家而已，她在台灣也還是有個家」。

早年的台灣，類似雅斯敏這樣被迫與原生家庭斷鏈的情況並不少。李美玉希望透過幫助雅斯敏，讓更多有類似情形、被迫在國外長大的台灣人，有機會回台灣尋親，並因此更認識台灣。