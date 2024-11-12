萬大線車廂亮相 力拚2027通車

台北捷運萬大中和線串起雙北共同生活圈，首列「朝氣蓬勃」電聯車昨揭幕首亮相，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜見證，力拚2027年通車。通車後，從新北中和高中到中正紀念堂站僅要14分鐘，可望紓解中和、永和交通壅塞困境。

萬大中和線為中運量地下化捷運系統，全長9.5公里，目前進度77%，行經新北市土城、中和、永和及台北市萬華、中正等行政區，新北市境內長達5.7公里，設置5座車站及1座機廠，可於中和站轉乘新北環狀線、中正紀念堂站轉乘淡水信義線及松山新店線。中和高中站到中正紀念堂站原本要38分鐘，通車後縮短為14分鐘。

蔣萬安說，萬大線首列電聯車經過1萬8千公里航行路程，從巴西出發越過大西洋，行經南非好望角，再到新加坡中轉，從馬尼拉到高雄港，未來將串起雙北共同生活圈，除交通更便利，也帶動沿線產業發展。他說，捷運局機工處派遣專業監造同仁駐巴西長達1年時間，嚴格監督施工品質。

台北市長蔣萬安（前排右三）與新北市長侯友宜（前排中）昨主持電聯車揭幕儀式。記者侯永全／攝影

侯友宜指出，列車經雙北市民票選，外觀「朝氣蓬勃」款脫穎而出，主色調是藍、綠、白，呈現活潑動感線條，在法商阿爾斯通巴西工廠生產線製造組裝，萬大中和線第一期共採購19列列車，每列4節車廂，總長度約70公尺，設有108個座位，可載客700人。

該車廂仿照高運量列車設有車頭緊急逃生門、弧面寬景車前窗，LCD旅客資訊顯示、新式車間走道，提升寬敞舒適性，握把可調整，也是不同於以往列車之處。

新北中和、土城及樹林等地近年持續開發，人口移入帶動當地發展，雙北規畫捷運萬大線，貫通雙北西南地區大動脈，昨舉辦首列車運抵揭幕儀式，列車開箱那一刻，現場驚呼連連。

侯友宜表示，目前進度達77%，未來除一期中和、土城外，二期會到樹林、迴龍，該路線對雙北非常重要。全線隧道均已鑽掘完成，僅剩LG05永和永平國小站至LG06中和站間拆除潛盾機，新北段預計年底貫通，2026拆除圍籬、2027年底順利通車。

另外，金城機廠及莒光站聯合開發案已完成招商，將打造兼具居住、休閒需求及交通便利性的9.5萬坪大型複合式生活社區。