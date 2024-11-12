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淡水蘆洲心衛中心揭牌 缺工成挑戰

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市衛生局淡水、蘆洲心衛中心開幕。記者劉懿萱／攝影
新北市衛生局淡水、蘆洲心衛中心開幕。記者劉懿萱／攝影

新版精神衛生法下月上路，依法每33萬人布建一處社區心理衛生中心，新北需11處現已有6處。衛生局長陳潤秋昨為淡水、蘆洲心衛中心揭牌，並指明年汐止心衛中心也將成立。然而心衛中心關訪員流動高、臨床心理師又要跟醫院搶人才，陳說將與淡江大學教育心理系談合作「從學生時代開始搶人」。

陳潤秋說，心衛中心除促進心理健康外，也跟淡江、輔仁及真理大學合作照顧青年心理健康，並著重職場心理健康。心衛中心心理師員額編制1至2人，但關懷訪視員不一定要是心理師，現在大環境缺工，將與淡江大學教育心理系談合作，「從學生時代就先搶人」。

新北衛生局副局長馬景野表示，心衛中心面臨兩大挑戰，一是臨床心理師要跟醫院搶人不容易，另外是關訪員流動高，心衛中心儼然成訓練中心，一訓練完便被桃園、台北挖走。新北有留任、育才計畫，或開放實習讓相關科系學生投入，人力將逐步補上，現已達到去年員額300多人，中央會逐案進用。

淡水社區心理衛生中心位於淡水舊公所大樓，即日起每周三、四上午有專業心理師駐點，提供諮商、傾聽民眾情緒困擾，民眾可預約使用。蘆洲社區心理衛生中心位於蘆洲集賢重陽大樓一樓，心理師駐點為每周二、三下午。

心理師 淡水 衛生局

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