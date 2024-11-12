改制以來新低 新北明年總預算 歲出歲入短差135億

新北市長侯友宜昨向議會說明114年度總預算案，報告後欲離去，引發民進黨議員不滿，質疑「完全不讓人問不像話」，國民黨團說，總預算報告後離開是慣例，反嗆賴清德總統連國會都不敢去。

侯友宜昨到議會說明114年度總預算案，歲入2096億比去年1988億增加107億，增幅5.39%，歲出2231億，比去年2124億，上升5%，114年歲出歲入短差135億是新北改制以來的新低，歲入增幅大於歲出增幅。

歲出2231億以教育科學文化支出786億最高，其次是社福支出443億。侯友宜表示，六都歲出人均新北是5萬5173元，新北是六都唯一低於6萬的城市。

侯報告結束後，議長蔣根煌敲槌裁示進入休息時間，引發綠營議員不滿，議員黃淑君、陳乃瑜等人高分貝抗議，侯於休息時間也到議員座位區溝通，議員表達不滿，指還有財劃法、營業基金等議題要問，侯隨後仍慢步離開現場。

蔣根煌緩頰說，各局處官員都可備詢，市議員張嘉玲質疑「難道市長不用為總預算負責？」

國民黨議員江怡臻說，前市長也是總預算報告後即離開，相較於賴清德總統連國會都不敢去，民進黨應先面對民意。

藍綠議員為市長報告總預算後是否要備詢吵翻天，民進黨團頻出招要蔣根煌給承諾，經過一番折衝，蔣答應未來在市長報告後、下午4時前的多餘時間可安排備詢，最終方案還待下次預備會議討論。