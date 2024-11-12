聽新聞
0:00 / 0:00

改制以來新低 新北明年總預算 歲出歲入短差135億

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱／新北報導
新北市長侯友宜昨到議會說明114年度總預算案，報告後即要離去，引發民進黨團議員不滿。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜昨到議會說明114年度總預算案，報告後即要離去，引發民進黨團議員不滿。記者李成蔭／攝影

新北市長侯友宜昨向議會說明114年度總預算案，報告後欲離去，引發民進黨議員不滿，質疑「完全不讓人問不像話」，國民黨團說，總預算報告後離開是慣例，反嗆賴清德總統連國會都不敢去。

侯友宜昨到議會說明114年度總預算案，歲入2096億比去年1988億增加107億，增幅5.39%，歲出2231億，比去年2124億，上升5%，114年歲出歲入短差135億是新北改制以來的新低，歲入增幅大於歲出增幅。

歲出2231億以教育科學文化支出786億最高，其次是社福支出443億。侯友宜表示，六都歲出人均新北是5萬5173元，新北是六都唯一低於6萬的城市。

侯報告結束後，議長蔣根煌敲槌裁示進入休息時間，引發綠營議員不滿，議員黃淑君、陳乃瑜等人高分貝抗議，侯於休息時間也到議員座位區溝通，議員表達不滿，指還有財劃法、營業基金等議題要問，侯隨後仍慢步離開現場。

蔣根煌緩頰說，各局處官員都可備詢，市議員張嘉玲質疑「難道市長不用為總預算負責？」

國民黨議員江怡臻說，前市長也是總預算報告後即離開，相較於賴清德總統連國會都不敢去，民進黨應先面對民意。

藍綠議員為市長報告總預算後是否要備詢吵翻天，民進黨團頻出招要蔣根煌給承諾，經過一番折衝，蔣答應未來在市長報告後、下午4時前的多餘時間可安排備詢，最終方案還待下次預備會議討論。

侯友宜 議員

延伸閱讀

議會吵翻天！侯友宜報告總預算後「是否備詢」掀議 下次開會凝聚共識

影／萬大線首列電聯車亮相 雙北全面提升捷運安全措施

李多慧遭尾隨跟拍到家 侯友宜、蔣萬安都說話了

致理科大創校一甲子 政界大咖都到場…游錫堃、侯友宜同台慶賀

相關新聞

改制以來新低 新北明年總預算 歲出歲入短差135億

新北市長侯友宜昨向議會說明114年度總預算案，報告後欲離去，引發民進黨議員不滿，質疑「完全不讓人問不像話」，國民黨團說，...

淡水蘆洲心衛中心揭牌 缺工成挑戰

新版精神衛生法下月上路，依法每33萬人布建一處社區心理衛生中心，新北需11處現已有6處。衛生局長陳潤秋昨為淡水、蘆洲心衛...

北市公有市場、夜市 爆食安漏洞

食安事件頻傳，有議員發現，台北市公有市場、夜市近400攤，未落實食材溯源登錄，平台還有結束營業的店家，登錄數字與實際攤位...

萬大線車廂亮相 力拚2027通車

台北捷運萬大中和線串起雙北共同生活圈，首列「朝氣蓬勃」電聯車昨揭幕首亮相，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜見證，力拚202...

艋舺公園改造 地方憂街友去處

北市府參採日本表參道概念，將重新打造萬華艋舺公園，預計後年完工。但無家者聯盟調查發現，夜宿公園的70位無家者，逾6成可能...

如不定時炸彈…住家旁6顆瓦斯球上萬居民不安 議員籲北市府：2028年退場

中火宣布燃煤機組不除役是國安因素考量，引爆地方抗爭；北市議員李明賢質疑，同樣運作40多年的內湖天然氣儲存槽，中油堅持等穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。