北市公有市場、夜市 爆食安漏洞

食安事件頻傳，有議員發現，台北市公有市場、夜市近400攤，未落實食材溯源登錄，平台還有結束營業的店家，登錄數字與實際攤位對不上，質疑登錄機制管理失能。產發局允諾現況與造冊有落差會立即修正，加強把關。

北市衛生局表示，台北市公有市場、夜市名單由市場處負責，產發局市場處必須提供名單，衛生局就會公告，並要求攤商限期改善登錄食材，未改善將依法裁罰。

台北市議會昨天財建部門質詢，議員顏若芳說，衛生局2018、2020年公告夜市、公有市場飲食類攤販，須加入食材登錄平台，落實食品來源追蹤溯源。多處市場飲食攤未落實食材登錄，以北市47處公有市場為例，40處設有飲食攤，卻有9處登錄攤販數為零，北市公有市場飲食攤登錄比率僅73%，高達182個飲食攤未登錄。

另，許多飲食店未被列為飲食攤分類，有自助餐店被列為「百貨類」、燒臘餐廳被列為「雜貨類」，攤位分類與實情不符。

顏若芳指出，除公有市場，北市16處夜市全部都有飲食攤，僅有81%飲食攤落實登錄，高達211個攤未登錄，且在食材登錄平台中，還有已結束營業的麵店，顯見市府食材登錄機制管理失能。衛生局及市場處應確認公有市場、夜市攤販實際營業樣態，建立自動通報機制。

產發局長陳俊安坦言，公有市場、夜市攤販現況與造冊有落差，才會食材登錄比率大於攤位數，會要求市場處重新比對。沒列入名單的原因，是因公告名冊沒更正，將要求市場處落實稽查。

市場處表示，衛生局公告要求列管的攤集場、公有市場飲食類攤商，應加入北市食材登錄平台，公開食材來源，一共列管48處公有市場，其中36處市場有飲食攤，已登錄709攤；列管16處攤集場已登錄897攤，預計明年針對另30處場域有飲食攤者，一併納食材登錄對象。