如不定時炸彈…住家旁6顆瓦斯球上萬居民不安 議員籲北市府：2028年退場

中火宣布燃煤機組不除役是國安因素考量，引爆地方抗爭；北市議員李明賢質疑，同樣運作40多年的內湖天然氣儲存槽，中油堅持等穩定供氣才退場，據中油3月公文冬季用氣高峰「供氣壓力足且穩定」，李質疑，6顆儲氣槽不退場難道又拿國安呼攏？

北市產發局長陳俊安表示，儲氣槽逐年減少的大方向沒有問題，如果中油可以每天25公斤以上穩定供氣，就會逐步退場，不過李明賢要求，這六顆瓦斯球在內湖已四十多年，應該在蔣萬安兩任任期內，2028年之前，六顆全部處理完畢。

李明賢今天在財建部門質詢內湖天然氣儲氣槽爭議，李說，用電穩定是經濟發展的關鍵因素，民進黨政府能源政策備受爭議，包括最近的中火爭議，竟是搬出國安因素，才讓燃煤機組備用，讓台中人繼續用肺呼吸。

李說，同樣大台北瓦斯有六座「球型瓦斯儲氣槽」，緊鄰內湖住宅區及三軍總醫院，周遭上萬居民終日不安盼這六顆「瓦斯球」搬遷，多年陳情無下文；當地的湖興里長蔡穎峰說，雖然大台北瓦斯強調有定時進行公共安全檢查，但這個「不定時炸彈」就在咫尺之隔，怎不擔憂？

由於北市產發局曾表示，中油立場是必須供氣穩定，才能後續評估能否搬遷，但根據中油今年3月28日回文北市府，冬季壓力測試（季節用氣高峰）「供氣壓力足夠且穩定」；特別是中油針對冬季氣溫低於10度以下寒流，該期間是供氣最嚴峻期，中油公司持續供應穩定又足夠。

另外，根據市府與中油協調，大台北瓦斯已經於今年7月23日採取兩顆停用、一顆歲修的方式，等於暫停三顆天然氣儲存槽使用。李明賢質疑，暫緩使用仍是中油的緩兵策略，市府應該硬起來，要求中油具體提出六顆天然氣退場與除役拆遷年限，不論未來該土地做為綠地或其他使用。