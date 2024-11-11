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議會吵翻天！侯友宜報告總預算後「是否備詢」掀議 下次開會凝聚共識

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜報告完總預算後是否要備詢吵翻天，尤其新北市議會民進黨團頻出招要新北市議長蔣根煌承諾。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜報告完總預算後是否要備詢吵翻天，尤其新北市議會民進黨團頻出招要新北市議長蔣根煌承諾。記者李成蔭／攝影

新北市長侯友宜報告完總預算後是否要備詢吵翻天，尤其新北市議會民進黨團頻出招要新北市議長蔣根煌承諾，在多方你來我往爭吵後，蔣點頭答應市長未來在報告完後、下午4時前的多餘時間備詢，不過最終方案如和還待下次預備會議作討論。

侯友宜今下午到議會說明114年度總預算案，不過在報告後即要離去，引發民進黨團議員不滿，批評完全不讓人問不像話，侯則到在場內安撫個別議員，不過仍有不少議員高分貝質疑，現場亂成一團。

在休息過後，蔣根煌也讓三黨團幹部發表意見，民進黨團總召張維倩認為，應即刻討論下次侯友宜報告總預算後備詢；無黨團結聯盟總召蔡錦賢則認為，可以讓侯友宜跟各別議員溝通；國民黨團書記長陳偉杰表示，大家各有看法，可以在下次預備會大家來討論。

民進黨議員陳乃瑜表示，侯友宜今天此舉不尊重民意，也不尊重議長；國民黨議員黃桂蘭則說，報告完不備詢是慣例，前台北縣長蘇貞昌就開始；國民黨議員周勝考則說，今天議程是大會，有問題應該在預備會議時充分討論，現在應該讓總預算盡快付委。

民進黨議員鄭宇恩向蔣根煌喊話，侯友宜報告完明明還有十多分鐘，民進黨團若退一步僅要求報告完下午4時前的多餘時間質詢可不可以？雙方在你來我往及各議員勸說下，蔣最後點頭說「好」，並將內容列入會議紀錄。不過就了解，以後市長報告總預算完是否有更多時間要備詢，或在4時前備詢？都還要待下次預備會議作討論。

新北市長侯友宜報告完總預算後是否要備詢吵翻天，尤其新北市議會民進黨團頻出招要新北市議長蔣根煌承諾。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜報告完總預算後是否要備詢吵翻天，尤其新北市議會民進黨團頻出招要新北市議長蔣根煌承諾。記者李成蔭／攝影

侯友宜 國民黨 新北 民進黨 蔣根煌 議員

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