平溪性別友善廁所受肯定 榮獲新北市公廁金質獎

為鼓勵公廁管理單位與市府共同打造優質公廁，提供民眾舒適、整潔的如廁環境，新北市環保局今年舉辦「113年度公廁金質獎暨特優場所認證」，平溪區公所於辦公廳舍1樓廁所改造為「性別友善廁所」，將男女廁規劃於同一空間以及同一個入口。不再以生理性別做為區隔，可讓各種性別皆可安心使用之廁所，獲得友善綜合組的金質獎肯定。

平溪區區長李天民表示，這次獲得公廁的金質獎，也讓人看到公所打造的優質如廁環境，在清潔維護方面更是讓廁間環境達到「不髒、不濕、不臭」的等級，讓熙來攘往的旅客體驗到賓至如歸的感受。

平溪區公所位於平溪老街附近，平均每月約1500人次使用，透過「性別友善廁所」的建置能向大眾宣導性別平權、多元性別議題。有效提升平溪國際形象及推廣新北市性別友善政策「性別無分化、友善不侷限」的理念。

使用者對公廁的要求很簡單，就是「乾淨」，環保局將持續與各管理單位合作提升公廁環境，同時也呼籲民眾在使用公廁時發揮「公德心」，並注重如廁禮節，唯有環保局、管理單位及使用者三方良好搭配，才能常保舒適、整潔又乾淨的公廁環境。