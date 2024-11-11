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萬里龜吼漁夫市集工程 地方盼年底完工攤商進駐

觀天下／ 記者許端驛／萬里報導
龜吼漁夫市集工程即將完成，新北市議員張錦豪來到市集工程進行視察會勘，關心工程進度，並且也期盼在年底能夠完工，讓攤商進駐。圖／紅樹林有線電視提供
龜吼漁夫市集工程即將完成，新北市議員張錦豪來到市集工程進行視察會勘，關心工程進度，並且也期盼在年底能夠完工，讓攤商進駐。圖／紅樹林有線電視提供

進到秋冬時節，也正好是螃蟹肥美的季節，象徵萬里蟹產季正式開跑，不少遊客都會來到萬里區龜吼漁夫市集來大啖海鮮美食，而為了要提供更好的環境，新北市漁業處去年開始進行的龜吼漁夫市集，工程也即將完成，新北市議員張錦豪來到市集工程進行視察會勘，關心工程進度，並且也期盼在年底能夠完工，讓攤商進駐。

市議員張錦豪表示，這次會勘會同里長與漁業處人員以及工程廠商，來關心工程進度，還有需要改善的建議，而其中，在攤商進駐之後的租金比原本的還要貴一倍以上，對此市議員也希望漁業處可以與經營廠商來協調，攤商進駐後的租金，不要造成租金太高，許多攤商望之卻步的情況發生。對此在地里長也表示，以現在所規劃的租金來看確實有些太高。

萬里里長聯誼會長曾基成表示，過去原本舊市集的攤商所付出的攤位租金一個月在5到6千上下，而在新的漁夫市集完工後進駐的租金最高卻來到了一萬五千元，這也讓攤商產生不少壓力。

另外市議員張錦豪也提到市集攤位有許多的海產需要使用海水，因此抽水的管線也必需符合實際的使用需求，也期盼在未來完工啟用之後，不僅提升市集的環境品質，更能夠帶給遊客更好的用餐及選購萬里蟹的海鮮美食體驗。

攤商 新北 萬里蟹

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