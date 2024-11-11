險吃到發霉惡臭泡麵！女議員打開嚇壞「沒食慾了」…衛生局回應

北市議員陳怡君昨天在臉書貼出晚餐照片，結果一打開超噁心，不僅麵體發霉發黑，還發惡臭，陳怡君在臉書貼出噁心綠臉，貼文稱「太噁心！長那麼大第一次買到這種泡麵！」「原本忙到晚上11時40分才準備吃晚餐，已經沒食慾了！」

陳怡君昨天臉書貼出發霉發臭的泡麵後，這家食品集團今天馬上派二人到議會，跟議員拿回發臭泡麵跟致歉，陳怡君今天臉書貼文說，經肉眼巡查，竟然是大包的肉包有一痕裂痕，所以肉包的汁流出來，大包肉包材料包是人工填充的，所以初步判斷問題在這裡。

北市衛生局表示，調查後該款泡麵公司及工廠登記地均位於台南市，已通知轄管衛生局前往稽查並要求限期改善，期屆複查如仍不符合規定，可依違反「食品安全衛生管理法」第8條及第44條處6萬到2億罰鍰。

北市議員陳怡君昨天忙到深夜才準備吃晚餐，沒想到原想吃個泡麵，一打開泡麵包竟發現超恐怖，「天啊！怎麼會買到這種泡麵！真的很傻眼ㄟ！忙到現在晚上11:40才準備要吃晚餐，但我已經整個沒食慾了！」陳怡君當下也推測，應該料理包在裡面就爆掉了，所以泡麵都發霉了！

這家食品集團今天馬上派二人到議會，跟議員拿回發臭泡麵跟致歉，議員也請該公司回去檢討品管，下個禮拜給她回覆。