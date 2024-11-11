淡水心理衛生中心揭牌 心理衛生服務更加便利
新北市政府重視民眾的心理健康需求，為了更貼近每一位市民，享有在地、便捷的心理衛生服務，今(11)日上午市府衛生局，正式啟動新北市第五處蘆洲區及第六處淡水區社區心理衛生中心，並舉辦雙中心開幕茶會。由新北市衛生局長陳潤秋與衛生福利部心理健康司簡任技正李炳樟，攜手在地網絡單位共同揭牌，為新北市的心理健康資源立下新的里程碑，扎根於每個社區，讓心理衛生服務更加便利。
新北市衛生局長陳潤秋表示，心衛中心除了提供各種多樣化的心理主題課程、專業的心理諮商及個案管理服務，更主動走入校園及職場等場域，了解民眾需求並提供服務。也將與淡江大學USR團隊一起，藉由11月16日至24日的2024淡水生活節，協助在地居民探索最適合自己的日常紓壓與健康生活方式。
「淡水區」社區心理衛生中心位於淡水舊公所大樓，每週三及四上午都有專業心理師駐點，提供諮商、傾聽民眾情緒困擾，心衛中心今年與學校合作，進入校園舉辦「青春由你說」青年論壇，傾聽並理解青少年們的煩惱，讓身心健康概念於年輕族群心中扎根。另外，心理衛生中心也深入職場，與在地企業合作舉辦「職得用心待你」心理健康講座，協助企業與個人一起來學習如何抒發情緒、照顧自己，透過心理健康識能活動，強化心理韌性。
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