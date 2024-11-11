汐止清潔隊停車場邊坡連續坍方 地方會勘要改善

近期豪大雨時有所聞，加上颱風接連來襲，汐止區清潔隊作業車輛進出也是車輛停放道路一旁的邊坡，在山陀兒颱風來襲前就坍方過一次，颱風過後又坍方了兩次，為了清潔隊員工作人員作業的安全，新北市議員白珮茹就邀集交通部高公局和交通局現場會勘。

新北市議員白珮茹表示，這是今年來第三次坍塌，這片邊坡是屬於中央的權責，應該對周邊的水土保持進行檢測，新北市政府會先就邊坡土石的部分做清坡，避免大規模的土石掉落，造成清潔隊進出的危險，長治久安還是希望中央能針對高速公路權屬周邊的土地能做擋土牆的修復以及周邊水土以及水路的設計。

江北里長謝祚敏表示，這裡已經連續三次坍方了，這裡所有的清潔隊工作人員出入有兩百多人，希望今天的會勘相關單位能夠做護坡，打鋼茅進去做護坡，才可以永治不會再坍方下來。

這片邊坡在上次坍方發生時，造成土石滑落及樹木掉落到道路上，所幸當時無人員在現場，沒有發生憾事，為了確保汐止清潔隊工作人員出入的安全，也為了避免有第四次坍方的發生，希望能妥善處理，確保安全。

後續第一階段將由新北市政府交通局先進行邊坡清坡作業，將鬆動土石先清除掉，避免土石持續滑落，第二階段地方期望交通部高公局能妥善規劃，保障人員進出安全。