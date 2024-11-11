影／議會報告總預算案 侯友宜欲離場掀抗議…民進黨團質疑亂成一團

新北市長侯友宜今下午到議會說明114年度總預算案，不過在報告後即要離去，引發民進黨團議員不滿，批評完全不讓人問不像話，侯則到在場內安撫個別議員，不過仍有不少議員高分貝質疑，現場亂成一團；國民黨團認為，總預算報告後離開是慣例，並反嗆賴清德總統連國會都不敢去。

侯友宜說明，歲入2096億比去年1988億增加107億，增幅5.39%，歲出2231億，比去年2124億，上升5%，114年歲出歲入短差135億是新北改制以來的新低，歲入增幅大於歲出增幅。

由於在侯友宜報告完後，新北議長蔣根煌即敲槌裁示進入休息時間，引發眾多民進黨議員不滿，批評不讓議員問不像話，尤其議員黃淑君、陳乃瑜等人高分貝質疑，拿出白紙抗議，侯於休息時間也到議員座位區溝通，不過議員們當眾表達不滿，指還有財劃法、營業基金等議題要詢問，但侯隨後仍慢步離開現場。

蔣根煌表示，侯友宜是市長，本來就是報告預算後即可離開，那各局處官員也都可備詢。市議員張嘉玲質疑「難道市長都不用為總預算負責？」她質疑財政局長陳榮貴沒到中央表達新北立場，根本沒本事也不用上台備詢，令人相當灰心，這就是政治問題，而她也相信侯可以為新北發聲，所以才要侯留下備詢，真的不要讓新北當「細漢」、「次等公民」。

「譴責」新北市議會民進黨團總召張維倩開頭就批評，侯友宜花那麼多時間報告，卻沒有接著討論，還是希望侯未來好好面對議會質詢，不要貿然離開議場；她也批陳榮貴沒為新北發聲，讓台北可多拿3%，新北是第一大城，要也是給新北。

張維倩還質疑，若照國民黨團版本，新北多給620億元，不知市府有無辦法執行，不曉得過去編預算時有無想到，過去體育局質詢率也沒達標。新北副市長朱惕之回應，這些都有分程推動，當然是希望中央給新北更多讓新北更好，不過即使如此，分下來人均還是六都最低。

新北市議會國民黨團副書記長江怡臻表示，過往如前市長朱立倫到侯友宜任期內都是總預算報告後離開，相較於賴清德連國會都不敢去、不願去，民進黨應先看賴如何面對民意；今天要討論的是明年新北總預算，民進黨卻硬扯財劃法，如果真心想討論財劃法，請行政院和民進黨新北立委提版本。

陳榮貴補充，不是沒有發聲，是這些事前都已經溝通好，是一個與各縣市通盤考量的結果，也是希望不要因為民眾設籍地不一樣，社會福利就不一樣，像侯友宜過去也說「新北老大哥」要提撥2%給離島；若現在要打破現有規畫，那各縣市爭吵不休，就什麼都沒有了，新北還是「先求有，再求好」。