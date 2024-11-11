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台中文山焚化爐未如期發包 綠營批「一再跳票」…環保局長致歉

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員聯合質詢，指市政府對文山焚化爐汰換一再跳票，製造空汙，要求環保局長道歉。圖／陳俞融提供
民進黨台中市議員聯合質詢，指市政府對文山焚化爐汰換一再跳票，製造空汙，要求環保局長道歉。圖／陳俞融提供

中火力發電廠「案外案」， 市政府質疑中央未提減煤期程，市議員陳俞融、陳淑華則表示文山焚化爐的空汙影響不下於中火，盧市府改建焚化廠空轉6年，承諾一再跳票卻絕口不提；環保局長陳宏益說表示歉意，文山焚化爐拚年底完成發包。

陳淑華指出，中火以氣換煤後，中央把除役的原燃煤機組保留轉作國安備用有何不妥，況且中央已提無煤期程，國民黨還在持續誤導、擋燃氣。

陳淑華說，文山焚化廠建廠30年，前市長林佳龍時規劃10億辦理舊爐升級，市長盧秀燕上任後卻停止計畫，改推BOT計畫，原定去年發包，卻一再跳票，迄今尚未招標。

議員陳俞融說，盧市府及國民黨民代對中火增氣減煤政治操作，台中市政府自己承諾跳票，一度說文山焚化爐今年完工，去年又改說會在今年8月發包動工，自己跳票不說，只會說別人跳票。

陳宏益說，因中央修「再生能源發展條例」，售電價格從4元降為2元，財務須重新估算，影響相關期程。

陳俞融批，改建文山焚化爐跳票又推說中央修法，文山焚化爐改建跳票再跳票是造成台中市空汙惡化的原因之一，要求環保局長道歉。

陳宏益說，修法後幾個月相關期程慢了，他道歉，會力拚今年底發包招標，若進行順利得標廠商約3年半到5年完成改建。

中火 台中市 焚化爐 環保局長

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