趕2029年前完工？新壽變更建照 北士科T17、18量體將縮減

新壽得標北士科T17、18土地但至今仍未開工，依照契約若未在2029年完工市府就會開罰，議員張斯綱表示，目前新壽都市計畫變更仍在審議，半年內開工機率並不高，若明年順利開工也僅剩4年時間，工程恐是一大考驗。地政局表示，依照新壽新申請建照變更案，有降低量體，新壽也表達有意願在期限內完成。

張斯綱指出，新壽今年9月中向都發局申請T17、18都市計畫設計變更，市長蔣萬安上周提到，會要求照合約在期限內完工，沒有拿到使照就會開罰，地政局更補充，原則上契約是簽5年內完工，必要時可在書面提出延長2年，根據新壽提報進度可以在2029年完工。

張斯綱說，過去確實也有一些案例因開工後出現不可抗力因素，申請延後完工，但依照新壽案子，只要提出書面不需市府同意，就可以延後2年完工，市府這份契約是否過度偏向新壽，且目前變更計劃也不確定何時會審完，短期來看半年要開工機率應該是不高，要趕在2029年完工，工程上也是一大考驗。

地政局說明，依照新壽新申請建照變更案來看，新壽已降低建築量體，從原本20幾層樓改成20層樓以內，經平估應能在「5+2」年限內完成，新壽也表達有意願在期限內完成。產發局長陳俊安補充，現在都審時程必較難說的準，但至少3個月以上會比較保險。

此外，張斯綱也提到新壽目前仍擔任北士科合作促進會副召集人，但至今T17、18延宕甚至還沒有開發土地，是否仍適合擔任召集人。陳俊安說，當時為了要召集有意願廠商團隊，當初選擇開發基地較多廠商擔任副召集人，至於這些廠商現階段是否適任，會在下一次會議討論。