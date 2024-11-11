新北市圖推「轉角遇見枋橋城」 促走讀在地知識學
新北市立圖書館今天表示，板橋府中地區曾為「枋橋」古城，選擇在四維分館增設「轉角遇見枋橋城」在地知識學專區，並推出系列活動，讓大家更了解板橋的在地文化。
市圖今天發布新聞稿指出，板橋現在是新北市的行政中心，也是現代化商業都會區，但早在1855年時，板橋府中地區曾是一座枋橋古城。
新聞稿中，市圖館長吳佳珊表示，從日治時期的海山郡役所到台北縣政府，再到現今的新北市政府，政治經濟中心都在板橋「府中」，因此，枋橋古城區為板橋發展的起源地。
她指出，為讓市民深度體驗在地歷史人文及特色，特別選在板橋四維分館增設「轉角遇見枋橋城」在地知識學專區。
吳佳珊表示，專區將收藏昔日枋橋古城周邊歷史建築、地方志、旅遊等新北學相關書籍，即日起至12月推出講座、走讀、彩繪等系列活動，邀民眾一起認識在地的歷史脈絡，了解更多在地的文化。
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