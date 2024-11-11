艋舺公園改造施工…商家憂街友恐亂竄 北市府：73%街友願住宿

北市府改造艋舺公園，預計明年施工、後年完工，工期間恐衝擊街友、周遭社區與商家，無家者聯盟今指出，原夜宿公園街友外移至周遭騎樓，衍生秩序與衛生問題。公園處回應，市府舉辦2次說明會，無家者將以專案方式管理；社會局說，已規劃街友多元安置輔導方案，增加安置資源，有73%街友願意接受住宿服務。

無家者聯盟今在立法院舉行「艋舺公園改建的衝擊」記者會，夜宿艋舺公園的70位無家者中，有65%會在施工期間向外移居，包括周圍店家騎樓、萬華區公共空間與台北車站。半數以上店家認為硬性驅趕無效，應在社區設立一日型住宿、行李存放空間、盥洗及庇護空間等。

北市公園處回應，市府已舉辦2次說明會，邀集府內相關單位、地方代表、在地商圈組織與公民團體，彙整各方意見後方進行規劃，對於艋舺公園內無家者原本於公園之使用，仍依市府專案管理方式，將來公園完成改善後提供所有人共融使用。

公園處說，目前艋舺公園改造案正辦理細部設計，預計於今年完成，明年辦理工程招標及施工，預計2026年完工。工程將採全區施工，施工期間台北市社會局將配合辦理輔導街友及安置事宜。

社會局強調，街友多元安置輔導措施目標是協助街友脫離流浪生活型態，11月初完成艋舺公園列冊街友意願調查，73%街友有意願接受住宿服務安排、14%街友自有資源無須協助、有6%堅持露宿在外、7%不願意回答，已陸續輔導街友配合方案實施，計畫實施期間持續輔導街友自立，盼能脫離街頭露宿。

北市社會局表示，因應艋舺公園改建，已規劃街友多元安置輔導方案，針對體弱失能街友優先安置長期照顧機構，同時鼓勵街友進住台北市或返回街友戶籍地縣市政府的中途之家，預計啟用相關住宅空間，辦理街友共居方案。

社會局指出，針對不願接受居住輔導的街友，將比照避寒、防災機制提供庇護，開放街友夜間臨時入住，並加強公私協力合作，提高民間團體申請街友住宿補助、擴增安置資源，目前芒草協會、思台灣安協會提出申請，預計可再增加10床以上。