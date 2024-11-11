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三峽警識詐宣導團 分局長帶隊前進老牌企業大同三峽廠

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
新北市三峽警分局識詐宣導團，今天由分局長劉文雄帶隊前進大同公司三峽廠，為老企業帶入最新防詐須知。圖／三峽分局提供
新北市三峽警分局識詐宣導團，今天由分局長劉文雄帶隊前進大同公司三峽廠，為老企業帶入最新防詐須知。圖／三峽分局提供

打詐已是全民運動，新北市三峽警分局識詐宣導團，今天由分局長劉文雄親自帶隊，前進國內知名企業大同公司三峽廠，為老企業帶入最新防詐須知，利用警方第一手打詐經驗，以故事性內容與三峽廠幹部、員工互動，同時補充最新的時事詐騙手法，加深對各式詐騙手法印象，提高識詐的警覺性。

日前新北市長侯友宜給致企業領導人的一封信內提及，員工是企業最重要的資產，希望防詐意識在企業內部廣泛傳播，幫助更多員工遠離詐騙風險。而身為國內資深家電業者的大同公司，因擔心員工畢生奮鬥積蓄因詐騙付諸流水，特別邀請警方識詐宣導團，以真實遭詐故事及有獎徵答方式，輔以員工講述所見所聞實務對談，還原詐騙場景，讓在場員工頗有切身之感。

劉文雄表示，詐騙手法不斷翻新，詐騙集團善於操弄時事進行詐騙，如近期的演唱會詐騙、假冒名人操盤的「假投資」等等，都需要警方展現快速應對進化的能力，三峽分局識詐宣導團師資均是一時之選，歡迎各企業、機關學校、社團與警共同攜手合作。

另外，自近來部份詐欺案件發現，部分外籍移工因法律常識不足，導致金融帳戶遭詐團利用為人頭帳戶，警方也特別結合外事警察，搭配專責翻譯解說，像移工解釋販賣銀行帳戶其實就是幫助詐欺的犯罪行為，提升現場移工的反詐騙意識。

劉文雄 打詐 新北 移工 詐欺 詐騙集團

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