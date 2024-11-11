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微型電動二輪車納管 11月30日起未領牌最高罰3600元

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導

自111年11月30日起，微型電動二輪車（俗稱電動自行車，下稱微電車）已正式納入管理，所有新購車輛需強制掛牌，而已購車輛則須在兩年內完成掛牌，自113年11月30日起，未依規定領牌上路，將依「道路交通管理處罰條例」第71-1條處以最高新臺幣(以下同)3,600元罰鍰，並將車輛移置保管，北市警提醒民眾應儘速辦理車輛掛牌，以免受罰。

北市交通大隊指出，騎乘微型電動二輪車須注意7大重點，包含免駕照，年滿14歲才能騎乘：違反者最重處1,200元罰緩，當場禁止駕駛，車輛移置保管；騎乘需要戴合格安全帽：違反者將處300元罰鍰；不得擅自改裝電子控制裝置(不得擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，容易造成微型電動二輪車引火燃燒):違反者最重處5,400元罰鍰；不得載人及限速25km/hr以下:載人者將處300元以上罰鍰；超速者最重處1,800元罰鍰；應依標誌、標線、號誌指示行駛及夜間行車要開啟燈光:違反者最重處1,200元罰鍰；不可酒駕、毒駕：違反者最重處2,400元罰鍰，當場禁止駕駛，車輛移置保管；投保強制汽車責任險(保險期間屆滿前記得要續保)：違反者最重處1,500元罰鍰。

交通警察大隊呼籲除前揭重點外，北市開放自行車行駛之人行道、自行車道（河濱自行車道除外），皆禁止微電車行駛；另微電車儘速於今(113)年11月30日前領牌，並遵守相關行駛規定，以保護自己與他人生命財產安全。

聚傳媒

人行道 北市 車行 車道 電動自行車

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