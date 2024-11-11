新北農業局「美味農業得來速」 多間合作商家推優惠活動

進到秋冬時節，也正好是螃蟹肥美的季節，象徵萬里蟹產季正式開跑，不少遊客都會來到萬里區龜吼漁夫市集來大啖海鮮美食，而為了要提供更好的環境，新北市漁業處去年開始進行的龜吼漁夫市集，工程也即將完成，新北市議員張錦豪來到市集工程進行視察會勘，關心工程進度，並且也期盼在年底能夠完工，讓攤商進駐。

2024-11-11 18:59