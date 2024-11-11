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新北農業局「美味農業得來速」 多間合作商家推優惠活動

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
圖／取自新北市政府
圖／取自新北市政府

新北市農業局因應現代網購消費趨勢，整合友善契作大聯盟、新北果菜公司、在地農漁會、農友、農再社區等市內農特產通路，提供生鮮農漁產品、新北好茶、各式農產加工品及美味料理等優良商品，讓民眾在家動手指就可以自由選購，輕鬆買到新北各地優質農產。

新北市農業局表示，近日「美味農業得來速」多間合作商家推出優惠活動，新北市農會的「真情食品館」網路商城不僅匯集新北各區的生鮮農漁產及加工品，全臺農漁會及農漁友產品也都可以在此購買。真情食品館近日推出雙11嘉年華優惠活動，推出一系列優惠活動，至11月12日前消費滿1,111元即現折111元，在11月11日也有整點加價購活動，於11點、12點及17點下單，只要加價11元即可帶走限量商品，想買美食又省荷包就要趁現在。土城區農會的「土城棧」線上商城嚴選全臺342家農漁會產品，也推出雙11神秘大禮包，至11月11日止原價1,500元的家用常溫品或冷凍美食商品組，現在只要1,111元就可以買到，既驚喜同時又可以嘗美味，限時優惠千萬別錯過。除了農會外，本市也有多家青農推出優惠活動，包括新峯友茶、來點茶、谷芳有機茶園、牧蜂休閒農場、蜂樺蜂蜜專賣店等商家的新北高品質茶葉、茶點心和獲獎蜂蜜，現在都能以優惠價買到，快上「美味農業得來速」網站搜尋新北優質農特產品。

聚傳媒

新北 生鮮 網購 美食 農會 雙11 青農

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