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北市府欲改造艋舺公園為東京表參道 居民憂遊民四溢

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
無家者聯盟人生百味創辦人巫彥德（左二）、萬華街區發展協會理事長洪文和（右一）、立委吳沛憶（右二）今天在立法院舉行記者會，指出北市府推動萬華艋舺公園改建計畫，期望將艋舺公園從「遊民聚集地」改造為「東京表參道」，變成龍山寺觀光景點的搭配場域，然而預期與非預期的利弊得失，已在地方上引起爭議與擔憂。記者許正宏／攝影
無家者聯盟人生百味創辦人巫彥德（左二）、萬華街區發展協會理事長洪文和（右一）、立委吳沛憶（右二）今天在立法院舉行記者會，指出北市府推動萬華艋舺公園改建計畫，期望將艋舺公園從「遊民聚集地」改造為「東京表參道」，變成龍山寺觀光景點的搭配場域，然而預期與非預期的利弊得失，已在地方上引起爭議與擔憂。記者許正宏／攝影

無家者聯盟、萬華商圈居民、立委吳沛憶今天在立法院舉行「艋舺公園改建衝擊 調查發佈與在地建言」記者會，指出台北市政府積極推動萬華區艋舺公園改建籌備計畫，期望將艋舺公園的刻版印象從「遊民聚集地」改造為「東京表參道」，變成龍山寺觀光景點的搭配場域。預計明年動工的這項計畫，預期與非預期的利弊得失，已在地方上引起爭議與擔憂。

無家者聯盟表示，市府以觀光客視角制訂的改建計畫，忽略了艋舺公園社區民眾與無家者實際使用者的需求調查，乃致對改建過程大量無家者遭迫遷，將會對周邊社區商圈造成的衝擊，缺乏妥適的衝擊影響評估，也尚未提出積極有效的配套措施。艋舺公園周邊商圈店家與居民對此感到憂心，期望市府應先提出有效的配套措施，以避免打破現行社區秩序之後，使地方未蒙其利先受其害。

無家者聯盟人生百味創辦人巫彥德（左五）、萬華街區發展協會理事長洪文和（右五）、立委吳沛憶（中）等人今天在立法院舉行記者會，指出北市府推動萬華艋舺公園改建計畫，期望將艋舺公園從「遊民聚集地」改造為「東京表參道」，變成龍山寺觀光景點的搭配場域，然而預期與非預期的利弊得失，已在地方上引起爭議與擔憂。記者許正宏／攝影
無家者聯盟人生百味創辦人巫彥德（左五）、萬華街區發展協會理事長洪文和（右五）、立委吳沛憶（中）等人今天在立法院舉行記者會，指出北市府推動萬華艋舺公園改建計畫，期望將艋舺公園從「遊民聚集地」改造為「東京表參道」，變成龍山寺觀光景點的搭配場域，然而預期與非預期的利弊得失，已在地方上引起爭議與擔憂。記者許正宏／攝影

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