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新北土城汙水工程加速推進 1190戶下游管線已先完工
新北土城地區持續開發，不少新興人口也進駐，新北水利局規畫當地新建汙水系統工程，自去年3月15日開工以來進度已達22.03％，目前正在青和街及青雲路周邊推進作業，其中清和里1190戶範圍內的下游管線已完成，未來也會持續辦說明會推動汙水接管。
水利局長宋德仁指出，正施作「新北市土城地區汙水下水道系統新建工程第十一標（分支管及用戶接管）」，其中廣福街68巷以北的廣明街及廣興街巷弄狹小，且周邊緊鄰傳統市場，再加上台電、瓦斯管、自來水管、電信光纖電纜等既有道路民生管線密布，導致幾乎無空間可設置工作井，水已積極向各管線單位協調遷移，預計明年起逐步設置工作井做汙水管網布設。
宋德仁說，去年底施作土城區明德路一段以南的青和街工程時，發現汙水管線推進高程與原暫緩區既有汙水管線之間無空間可施工，導致工程無法順利推展，經研商後，變更工法採鋼套管內人工挖掘方式，經過半年努力，終於克服管線衝突所帶來的限制問題，於今年6月已順利排除障礙，準備上游用戶接管工程。
宋德仁補充，清和里1190戶範圍已召開說明會，向住戶說明汙水接管需配合自拆後巷違建提供施工空間，另屬社區大樓者則需地下室重力改管等，呼籲住戶把握專案汙水接管機會，完成後後巷空間變的乾淨明亮又寬廣，也減少了抽水肥、電費及維護費用支出。
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