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影／捷運萬大線新車廂亮相 雙北辦首列車運抵揭幕儀式

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
貫穿多區的萬大中和線列車今於金城機廠首亮相。記者李成蔭／攝影
貫穿多區的萬大中和線列車今於金城機廠首亮相。記者李成蔭／攝影

雙北都會圈日漸緊密，貫穿多區的萬大中和線列車今於金城機廠首亮相，雙北市長、有關單位及各級民代都現場見證，未來力拚2027年通車，雙北捷運局都說，未來通車後市民從中和高中到中正紀念堂通勤時間只需14分鐘，能有效紓解中和、永和的交通壅塞現象。

新北都會區集中於西邊一帶，尤其中和、土城及樹林等地近來持續開發，大量人口移入也帶動當地發展，雙北規畫捷運萬大線，將貫通雙北西南地區大動脈，今舉辦首列車運抵揭幕儀式，吸引雙北在地各級民意代表及眾多人士到場，尤其列車開箱剎那更是讓大家都驚呼，現場氣氛熱烈。

台北市長蔣萬安表示，萬大線首列電聯車經過1萬8千公里的航行路程，從巴西出發越過大西洋，然後行經南非的好望角，再到新加坡中轉，從馬尼拉到高雄港，未來將串起雙北共同生活圈，除交通更便利，也帶動沿線產業發展。他提到，捷運局機工處還特別派遣專業監造同仁駐巴西長達一年時間，嚴格監督控管施工品質。

新北市長侯友宜則說，列車經雙北市民票選，全線9.5公里，新北占5.7公里，有5座站體、1座機場，目前進度已達77%，未來除一期中和、土城外，二期還會到樹林、迴龍，所以該線對雙北來講非常重要。目前全線隧道均已鑽掘完成，僅剩LG05永和永平國小站至LG06中和站間拆除潛盾機，新北段預計年底貫通；2026拆除圍籬、2027順利通車。

台北捷運局及新北捷運局都說，萬大線第一期通車後，可滿足台北中正區、萬華區及新北中永和區、土城區沿線需求，並與淡水信義線、松山新店線、環狀線交會轉乘；中和高中站到中正紀念堂站原本要38分鐘，通車後只要14分鐘。另外，金城機廠及莒光站聯合開發案已完成招商，完工後將形成兼具居住、休閒需求及交通便利性的9.5萬坪大型複合式生活社區。

貫穿多區的萬大中和線列車今於金城機廠首亮相。記者李成蔭／攝影
貫穿多區的萬大中和線列車今於金城機廠首亮相。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（左二）、台北市長蔣萬安（右三）今上午赴捷運萬大線首列車運抵揭幕儀式。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（左二）、台北市長蔣萬安（右三）今上午赴捷運萬大線首列車運抵揭幕儀式。記者李成蔭／攝影
貫穿多區的萬大中和線列車今於金城機廠首亮相。記者李成蔭／攝影
貫穿多區的萬大中和線列車今於金城機廠首亮相。記者李成蔭／攝影
雙北市府今舉辦萬大線首列車運抵揭幕儀式，貫穿多區的萬大中和線列車今於金城機廠首亮相。記者李成蔭／攝影
雙北市府今舉辦萬大線首列車運抵揭幕儀式，貫穿多區的萬大中和線列車今於金城機廠首亮相。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（左）、台北市長蔣萬安（右）今上午赴捷運萬大線首列車運抵揭幕儀式。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（左）、台北市長蔣萬安（右）今上午赴捷運萬大線首列車運抵揭幕儀式。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（左）、台北市長蔣萬安（右）今上午赴捷運萬大線首列車運抵揭幕儀式，並於列車上揮手致意。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（左）、台北市長蔣萬安（右）今上午赴捷運萬大線首列車運抵揭幕儀式，並於列車上揮手致意。記者李成蔭／攝影
金城機廠及莒光站聯合開發案已完成招商，完工後將形成兼具居住、休閒需求及交通便利性的9.5萬坪大型複合式生活社區。記者李成蔭／攝影
金城機廠及莒光站聯合開發案已完成招商，完工後將形成兼具居住、休閒需求及交通便利性的9.5萬坪大型複合式生活社區。記者李成蔭／攝影

中和 新北捷運

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