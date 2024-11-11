食安破口？台北公有市場、夜市近400攤沒做食材登錄

台北市食安問題頻傳，議員顏若芳今指出，台北市公有市場、夜市393攤未落實食材溯源登錄，食材登錄平台還有已經結束營業的麵店，登錄數字與實際攤位也對不上，成食安破口。北市產發局坦言市場、夜市現況與造冊有落差，會立即把登錄比率、攤位數等數字重新比對。

台北市議會今進行財政建設部門質詢，顏若芳表示，北市衛生局2018年、2020年先後公告夜市、公有市場飲食類攤販必須加入食材登錄平台，落實食品來源追蹤溯源，時至今日有不少市場早已轉變樣態，如南門市場已非中繼市場、北投中繼市場未有正面表列，衛生局應盡速修正公告。

顏若芳也發現，多處市場飲食攤未落實食材登錄，以北市47處公有市場為例，其中40處設有飲食攤，卻有9處市場飲食攤的登錄攤販數為0，整個北市的公有市場飲食攤登錄比率僅73%，有高達182個飲食攤未登錄。許多飲食店變未被列為飲食攤分類，有自助餐店被列為「百貨類」、燒臘餐廳被列為「雜貨類」，攤位分類與實情不符。

顏若芳指出，除了公有市場，台北市16處夜市全部都有飲食攤，僅有81%的飲食攤落實登錄，高達211個攤位未登錄，且在食材登錄平台中，甚至還有已經結束營業的麵店或登錄比率超過100%，顯見市府對食材登錄機制管理失能。

顏若芳也要求，衛生局及市場處應儘速確認每個公有市場、夜市攤販的實際營業樣態，並建立自動通報機制，以維持登錄資料正確並確保新攤販落實登錄，也應限期使各公有市場、夜市飲食攤落實食材登率的比率提升到100%，才是捍衛北市食安的正本清源之道。

北市衛生局回應，台北市公有市場、夜市名單，是由市場處負責，市場處必須提供名單，衛生局就會公告，並要求攤商限期改善登錄食材，未改善將依法裁罰。

北市產發局陳俊安坦言，公有市場、夜市攤販的現況與造冊有落差，才會出現食材登錄比率大於攤位數，會立即要求市場處把登錄比率、攤位數等數字重新比對。市場處應要定期稽查，至於沒有列入名單的原因，是因為公告名冊沒有更正，但實際上攤商都有食材登錄，屆時市場列入名單後會盡速公告，並要求市場處落實例行性稽查。

至於攤位類別分類錯誤問題，陳俊安表示，有可能現況本來就是百貨類，但業者卻經營自助餐的話，所以沒有被歸類要登錄食材，就會牽扯到他是否為違規樣態的營業。市場處長黃宏光說，後續會全面稽查將所有攤販正確歸類。