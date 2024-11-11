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維護古蹟有功 北一女、李臨秋故居等6處文資獲獎

中央社／ 台北11日電

北市6處古蹟歷史建築今天獲頒文資譽揚獎，包含去年底在全校師生及校友齊心合作下，將古蹟校舍修復完工的北一女中，及今年重獲新生對外開放的望春風作詞人李臨秋故居。

第3屆台北市文化資產保存維護譽揚獎分為保存修復、管維推廣及特別貢獻3大類別，今年吸引20組人馬報名角逐，經11名專家組成的評鑑小組實地現勘並討論後，選出6處得獎者。

台北市文化局表示，保存修復類得獎者為古蹟「台北第一高女」、歷史建築「中國電影製片廠-A攝影棚、錄音室」，管維推廣類包含古蹟「台北孔子廟」、「北投公共浴場」及現為「台灣文學基地」的歷史建築齊東街日式宿舍群，特別貢獻類得獎者為古蹟「李臨秋故居」。

評委代表詹添全今天在頒獎典禮上致詞表示，11名評鑑小組成員各有不同專業，從修復規劃設計、施工過程及方法、完工後是否完整呈現文化價值讓民眾享受，每一段過程都仔細檢視並討論，通過層層考驗才能得獎。

詹添全舉例，台北第一高女（北一女中）在修光復樓時，他有去督導工程，原來的地板裂得一塌糊塗，窗框、牆壁油漆也都剝落，不是學生最理想的學習環境，但靠著全校師生及校友動員彌補短缺經費，搭配完全依循規劃設計的步驟，把裂縫補到一點痕跡都沒有，體現「奉獻」的意涵。

他細數，中國製片廠構造跨度非常大，卻能把它修回原貌再原封不動地交還給民眾；現為北投溫泉博物館的北投公共浴場完工已逾百年，經歷風災也不會漏水，代表管理維護的用心程度；台北孔廟不僅是茶餘飯後散步的好去處，更積極舉辦活動，為日常生活帶來啟發。

詹添全說，每一名委員的堅持及要求都非常嚴格，他要向這6處脫穎而出得獎者及曾為其付出的人表達感謝，因為他們對文化資產價值的重視，讓台北往國際城市更邁進。

台北市副市長林奕華表示，台北市擁有近600處文化資產，帶給這座城市非常多元的面貌及生命力，恭喜得獎者的同時，要特別感謝為守護古蹟奉獻的民間單位，期盼各界繼續為了保存台北市豐富的歷史文化一起努力。

北市 古蹟 歷史建築

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