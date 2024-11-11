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影／萬大線首列電聯車亮相 雙北全面提升捷運安全措施

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
台北市長蔣萬安（右三）與新北市長侯友宜（中）上午共同主持萬大線首列電聯車運抵揭幕儀式。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（右三）與新北市長侯友宜（中）上午共同主持萬大線首列電聯車運抵揭幕儀式。記者侯永全／攝影

台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜上午出席萬大線首列電聯車運抵揭幕儀式。針對日前發生的北捷傷人事件，蔣萬安受訪表示，事發當天已要求捷運公司等單位加強巡邏，並提高見警率，全面提升安全措施。侯友宜則強調，新北端採三層巡邏網，讓見警率能提升，以及通報速度更快。

蔣萬安表示，事發當天已要求捷運公司等單位全面提升安全計畫，包括加強巡邏，提高見警率，月台保全提高安全警戒，近期也會全面增設嚴禁乘客拿出危險物品的警告標示，同時也會加強安全教育訓練。而在探視受傷的學生時，他也提出很多具體建議，學生希望市府能宣導乘客如何自我防衛及協助壓制嫌犯的相關教育訓練。

侯友宜強調，面對乘客的安全防護措施，除了與台北市共同合作外，新北端採三層巡邏網，第一層為前線保全，第二層是專責捷運警力，第三層是地區警力，在這三層防護網底下，讓見警率提升，也讓通報的速度更快。並持續透過教育訓練，加強自身應變能力，讓民眾面對緊急狀況能及時應變處理。

新北市政府積極推動捷運三環六線，其中第二環的萬大中和線計畫進度已達百分之七七，力拚2027年完工。萬大中和線首列「朝氣蓬勃」電聯車經過一萬八千公里的旅程，順利從巴西運抵台灣。未來通車後市民從中和高中到中正紀念堂通勤時間只需十四分鐘，能有效紓解中永和地區的交通壅塞現象。

萬大中和線首列電聯車上午正式亮相，車體為不銹鋼材質，以四車固定編組方式連結，總長度約七十公尺。記者侯永全／攝影
萬大中和線首列電聯車上午正式亮相，車體為不銹鋼材質，以四車固定編組方式連結，總長度約七十公尺。記者侯永全／攝影
萬大中和線首列電聯車上午正式亮相，每節車廂設置二十六個座位，座椅採縱向配置，整座列車可載客七百人。記者侯永全／攝影
萬大中和線首列電聯車上午正式亮相，每節車廂設置二十六個座位，座椅採縱向配置，整座列車可載客七百人。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（右）與新北市長侯友宜上午共同主持萬大線首列電聯車運抵揭幕儀式，兩人並一起參觀車廂。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（右）與新北市長侯友宜上午共同主持萬大線首列電聯車運抵揭幕儀式，兩人並一起參觀車廂。記者侯永全／攝影

捷運 教育訓練

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