影／萬大線首列電聯車亮相 雙北全面提升捷運安全措施

台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜上午出席萬大線首列電聯車運抵揭幕儀式。針對日前發生的北捷傷人事件，蔣萬安受訪表示，事發當天已要求捷運公司等單位加強巡邏，並提高見警率，全面提升安全措施。侯友宜則強調，新北端採三層巡邏網，讓見警率能提升，以及通報速度更快。

蔣萬安表示，事發當天已要求捷運公司等單位全面提升安全計畫，包括加強巡邏，提高見警率，月台保全提高安全警戒，近期也會全面增設嚴禁乘客拿出危險物品的警告標示，同時也會加強安全教育訓練。而在探視受傷的學生時，他也提出很多具體建議，學生希望市府能宣導乘客如何自我防衛及協助壓制嫌犯的相關教育訓練。

侯友宜強調，面對乘客的安全防護措施，除了與台北市共同合作外，新北端採三層巡邏網，第一層為前線保全，第二層是專責捷運警力，第三層是地區警力，在這三層防護網底下，讓見警率提升，也讓通報的速度更快。並持續透過教育訓練，加強自身應變能力，讓民眾面對緊急狀況能及時應變處理。