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台智光涉弊...25年母約廢不廢？議會小組要求訂補充條款

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台智光案，議會調查小組今開會。記者林麗玉／攝影
台智光案，議會調查小組今開會。記者林麗玉／攝影

台智光涉行賄，議會調查小組今開會，台智光上周二針對市長蔣萬安解除警用監視器子約等，正式提出申訴。法務局後續將指派一至二人調解，申訴調解不成，就會進入法律訴訟。小組也要求，市府應針對母曰，與台智光訂補充條款。

由於北市府與台智光的母約長達25年，從民國100年至125年，今天小組也討論母約是否該廢？秦慧珠表示，對於前市長郝龍斌任內訂的母約，有沒有瑕疵？應不應該終止？市府認為母約沒有瑕疵，不應終止，不過可以精進，議會小組成員今天也有共識，認為母約不夠周延，要求市府具體針對母約重新評估，與台智光討論訂定補充條款。

另外，對於北市府啟動備援系統招標，沒想到上周開標，台智光母公司台通光電也來投標，議會調查小組召集人秦慧珠表示，接下來警察局就會將四家福合格的投標業者提供的服務建議書，寄給評審委員，包括6位府外、3位府內委員，預計11月下旬招標評選，標案為三年，哪一家得標將於11月下旬定案。

對於台智光涉弊，警察局啟動備援系統母公司竟還來投標？外界質疑北市府沒有黑名單機制，等同可能讓涉弊廠商有機會「左手換右手」？秦慧珠轉述，因警察局提到，母公司台通光電沒有被工程會認定為「黑名單」，禁止招標只有兩個情況，一是工程會認定公告停權、二是招標單位認定廠商該停權，但因台通光電無具體違背採購法規定，所以無法啟動停權程序。

不過後續補救，警察局表示，最後一個把關就是審核機制，會由府內外委員評選委員考量，公開評分表會包括業者過去績效、過去實績、企業社會責任、費率價格訂定等，儘管不能將「道德標準」放進去，但企業社會責任及過去實績可以請評審委員參考。

秦慧珠表示，目前調查小組調查發現，台智光與北市府各單位的合約，發現裡面有很大問題，就是各局處的合約簽訂相當混亂，有的局處有簽子約，有的沒有，有的簽一年、兩年，有的簽五年，都是各局處自行簽訂，沒有一個統管單位，形成「混亂」，議會調查小組要求，要有一個標準表單，另外子約簽訂，也應該訂定一個公版的子約規定，不要每個單位都不一樣，簽約年限也都不同，至於專案部分一定要逐案審查。

秦慧珠表示，調查小組預計下周就會針對專案報告做結論討論，截至目前已經開過九次調查會議，接下來就會針對所有問題，由成員提出看法及未來建議，開始討論結論草案，不過台智光光結論報告預計還是12月初出爐。

北市府 台智光 秦慧珠

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