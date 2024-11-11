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淡水、蘆洲心衛中心開幕 缺工成挑戰新北擬從學生搶人

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北衛生局今為淡水、蘆洲心衛中心開幕。記者劉懿萱／攝影
新北衛生局今為淡水、蘆洲心衛中心開幕。記者劉懿萱／攝影

新版精神衛生法下月上路，依法每33萬人布建一處社區心理衛生中心，新北需11處現已有6處。衛生局長陳潤秋今為淡水、蘆洲心衛中心揭牌，並指明年汐止心衛中心也將成立。然而心衛中心關訪員流動高、臨床心理師又要跟醫院搶人，陳說將與淡江大學教育心理系談合作「從學生時代開始搶人」。

新北衛生局今為淡水、蘆洲心衛中心開幕，陳潤秋今與衛福部心理健康司簡技李炳樟、淡江大學、輔仁大學、諮商心理師公會及民代代表一同出席。陳說，淡水、蘆洲心衛中心將成為淡水、八里、三芝及三蘆地區，在心理衛生方面的協助。

陳潤秋說，心衛中心除促進心理健康外，也跟淡江、輔仁及真理大學合作照顧青年心理健康，並著重職場心理健康，也讓精神病患、自殺病患有更完善服務。而心衛中心心理師員額編制1至2人，但關懷訪視員不一定要是心理師，且現在大環境缺工，也跟淡江大學教育心理系談合作「從學生時代開始搶人」。

新北衛生局副局長馬景野表示，心衛中心分為兩塊，一是臨床心理師要跟醫院搶人不容易，另外則是關訪員，他坦言關訪員流動高，心衛中心儼然成為訓練中心，一訓練完容易被挖桃園、台北挖走。不過新北有留任、育才計畫，或開放實習讓相關科系學生投入，人力將逐步補上，現已達到去年員額約300多人，中央會逐案進用。

新北衛生局說，淡水社區心理衛生中心位於淡水舊公所大樓，即日起每周三、四上午均有專業心理師駐點，提供諮商、傾聽民眾情緒困擾，民眾可預約使用，蘆洲社區心理衛生中心位於蘆洲集賢重陽大樓一樓，心理師駐點為每周二、三下午。

淡水心衛中心諮商室。記者劉懿萱／攝影
淡水心衛中心諮商室。記者劉懿萱／攝影
淡水心衛中心今開幕。記者劉懿萱／攝影
淡水心衛中心今開幕。記者劉懿萱／攝影
蘆洲心衛中心與外部單位合作，透過心輔犬投入職場心理健康。記者劉懿萱／攝影
蘆洲心衛中心與外部單位合作，透過心輔犬投入職場心理健康。記者劉懿萱／攝影

心理師 淡水 衛生局

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