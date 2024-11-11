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年齡只是數字！新北表揚中高齡友善職場 勞資雙方相互守護

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
中高齡表演團體「OPK老痞客樂團」演唱歌曲「向前行」及「我的未來不是夢」為頒獎典禮開場。記者王慧瑛／攝影
中高齡表演團體「OPK老痞客樂團」演唱歌曲「向前行」及「我的未來不是夢」為頒獎典禮開場。記者王慧瑛／攝影

大環境缺工成常態，如何善用中高齡勞動力成為重要課題。新北市勞工局今表揚40家獲中高齡者及高齡者友善職場認證的企業，勞工局長陳瑞嘉說，年齡只是一個數字，資方應該用開放態度接納中高齡勞工，彼此相互守護。

陳瑞嘉說，早年一年有40萬新生兒，如今一年新生兒降到13萬以下，許多企業焦急地說「找不到勞工、找不到年輕人」，少子化現象已不可逆，擁抱中高齡勞動力是一個解方，新北市今年上半年中高齡勞參率比去年上升1%，鼓勵中高齡者續留或返回職場，這1%得來不易，希望一年比一年進步。

陳瑞嘉提到，幾年前勞工局一名適用勞基法的外勞查察員屆齡65歲要退休，他感受到對方還有工作熱情，也有珍貴的資歷值得再傳承，他因此上了一個簽給市長，希望這名員工能續留1年，也獲得市長支持。

今天獲認證表揚的40家企業中，台灣三洋、泰創工程等6家獲卓越獎。台灣三洋公司工廠管理部經理楊開華說，該公司泰山廠有680名員工，中高齡員工逾20%，公司會針對屆退人員減輕職務量，利用1年時間培訓新任主管銜接，讓屆退主管退居幕後，從主導角色轉為輔佐與技術傳承的顧問角色。鼓勵員工退休後續任，提供兼職或顧問形式的工作，讓退休員工可以靈活安排工作時間，達到工作和生活平衡。

「對員工友善，員工向心力會明顯提升！」泰創工程股份有限公司經理林秀娟表示，工程服務業是台灣前五大人才稀缺領域，如何留才、攬才很重要，公司除有多元教育訓練，也提供補助和獎勵金，鼓勵員工取得專業證照，提升競爭力；實務現場講求師徒制，讓經驗豐富的中高齡員工感受到公司的肯定與成就感，更願意指導新員工，讓經驗得以傳承。

林秀娟說，公司會傾聽員工聲音，辦公室全面更換為人體工學椅，每個角落都有老花眼鏡，這些措施的出發點都是體恤員工需求。

台大社工系暨研究所名譽教授王麗容持續倡議中高齡友善職場風氣，她說，台灣早期缺乏中高齡職場友善認證的指標，她認為，透過指標才能更有策略，引導企業進步，她將想法與陳瑞嘉溝通，獲得新北市勞工局支持。

王麗容認為，友善、幸福職場的第一步是要讓員工能安心工作，要破除性別、年齡歧視，許多中高齡員工會害怕學習新事物，資方要協助中高齡員工免於因競爭力落後而被淘汰，透過職務再設計，勞資雙方都能一起成長。

王舉例，例如愛買的中高齡員工面臨電子化服務新挑戰，員工學習處理線上購物流程，順應大環境變化，讓自己長出新能力，中高齡員工學習的熱情與態度，讓她非常感動。

台大社工系暨研究所名譽教授王麗容持續倡議中高齡友善職場風氣，讓被鼓勵的企業帶動正向循環。記者王慧瑛／攝影
台大社工系暨研究所名譽教授王麗容持續倡議中高齡友善職場風氣，讓被鼓勵的企業帶動正向循環。記者王慧瑛／攝影
台灣三洋獲卓越獎，三洋公司工廠管理部經理楊開華（右）從新北市勞工局長陳瑞嘉手中接下獎座。記者王慧瑛／攝影
台灣三洋獲卓越獎，三洋公司工廠管理部經理楊開華（右）從新北市勞工局長陳瑞嘉手中接下獎座。記者王慧瑛／攝影
泰創工程股份有限公司經理林秀娟表示，工程服務業是台灣前五大人才稀缺領域，如何留才、攬才很重要。記者王慧瑛／攝影
泰創工程股份有限公司經理林秀娟表示，工程服務業是台灣前五大人才稀缺領域，如何留才、攬才很重要。記者王慧瑛／攝影
今天獲認證表揚的40家企業中，台灣三洋、泰創工程等6家獲卓越獎。記者王慧瑛／攝影
今天獲認證表揚的40家企業中，台灣三洋、泰創工程等6家獲卓越獎。記者王慧瑛／攝影
新北市勞工局長陳瑞嘉說，年齡只是一個數字，資方應該用開放態度接納中高齡勞工，彼此相互守護。記者王慧瑛／攝影
新北市勞工局長陳瑞嘉說，年齡只是一個數字，資方應該用開放態度接納中高齡勞工，彼此相互守護。記者王慧瑛／攝影
大環境缺工成常態，如何善用中高齡勞動力成為重要課題，新北市勞工局今表揚40家獲中高齡者及高齡者友善職場認證的企業。記者王慧瑛／攝影
大環境缺工成常態，如何善用中高齡勞動力成為重要課題，新北市勞工局今表揚40家獲中高齡者及高齡者友善職場認證的企業。記者王慧瑛／攝影

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