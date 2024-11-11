北市警監視器備援台智光母公司投標 議員籲杜絕：市府不應裝不知道

北市警用監視器傳輸費爭議，市長蔣萬安今年4月下令終止與台智光子約後，警察局日前啟動備援系統招標，卻發現台智光子公司台通光電也來投標，讓外界質疑「左手換右手」。議會台智光調查小組今舉行會議討論此事，議員直言，市府不應像小白兔「裝不知道」，應杜絕不良廠商用各種手法參與標案，否則就失去原用意。

曾獻瑩指出，市面上廠商有各種「明修棧道，暗渡陳倉」的手法重回標案，可能透過母公司或子公司投標、找其他公司得標後再外包等方式重新參與標案工程，市府既然是跟台智光解約而要招標備援系統，就應防止原廠商透過各種方法參與在標案工程中，否則就失去招標備援系統用意。

曾獻瑩說，市府不能像小白兔一樣裝作什麼都不知道，讓這些手法標案上得逞，且企業形象及服務紀錄應是評選的核心指標，市府必須在評選過程中嚴格把關，以確保公開、公平及透明的招標流程，排除不適格廠商，捍衛市府聲譽及市民權益。