快訊

家長成霸凌孩子第一人 教育先學會情緒管理

立院財委會再爆肢體衝突！朝野為麥克風搶成一團 官員枯等

很多人犯！醫示警咖啡「1喝法」恐傷腎 曝6食物護腎

聽新聞
0:00 / 0:00

北市警監視器備援台智光母公司投標 議員籲杜絕：市府不應裝不知道

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市警用監視器傳輸費爭議，市長蔣萬安今年4月下令終止與台智光子約後，警察局日前啟動備援系統招標，卻發現台智光子公司台通光電也來投標，讓外界質疑「左手換右手」。圖／聯合報系資料照
北市警用監視器傳輸費爭議，市長蔣萬安今年4月下令終止與台智光子約後，警察局日前啟動備援系統招標，卻發現台智光子公司台通光電也來投標，讓外界質疑「左手換右手」。圖／聯合報系資料照

北市警用監視器傳輸費爭議，市長蔣萬安今年4月下令終止與台智光子約後，警察局日前啟動備援系統招標，卻發現台智光子公司台通光電也來投標，讓外界質疑「左手換右手」。議會台智光調查小組今舉行會議討論此事，議員直言，市府不應像小白兔「裝不知道」，應杜絕不良廠商用各種手法參與標案，否則就失去原用意。

曾獻瑩指出，市面上廠商有各種「明修棧道，暗渡陳倉」的手法重回標案，可能透過母公司或子公司投標、找其他公司得標後再外包等方式重新參與標案工程，市府既然是跟台智光解約而要招標備援系統，就應防止原廠商透過各種方法參與在標案工程中，否則就失去招標備援系統用意。

曾獻瑩說，市府不能像小白兔一樣裝作什麼都不知道，讓這些手法標案上得逞，且企業形象及服務紀錄應是評選的核心指標，市府必須在評選過程中嚴格把關，以確保公開、公平及透明的招標流程，排除不適格廠商，捍衛市府聲譽及市民權益。

台智光 曾獻瑩 監視器

延伸閱讀

台智光投標監視器「自己備援自己」顏若芳批北市府無能

左手換右手？北市警監視器備援 驚見台智光母公司也來標

1999陳情逾10分鐘自動斷話須重來 北巿議員要求盡速導入AI

京華城是否放棄20%容獎今決定！議員曝4種劇本只有一狀況停工

相關新聞

年齡只是數字！新北表揚中高齡友善職場 勞資雙方相互守護

大環境缺工成常態，如何善用中高齡勞動力成為重要課題。新北市勞工局今表揚40家獲中高齡者及高齡者友善職場認證的企業，勞工局...

北市警監視器備援台智光母公司投標 議員籲杜絕：市府不應裝不知道

北市警用監視器傳輸費爭議，市長蔣萬安今年4月下令終止與台智光子約後，警察局日前啟動備援系統招標，卻發現台智光子公司台通光...

萬大線首列車亮相再掀搭乘安全討論 雙北加強自衛宣導

雙北市府今舉行捷運萬大線首列車運抵揭幕儀式，由於先前才傳北捷傷人事件，乘車安全仍成聯訪焦點。台北市長蔣萬安表示，加強巡邏...

住戶抽不到 北市社宅淪豪車保管場？

社宅主打居住正義，停車場卻遭質疑淪「豪車保管場」，有住戶陳情，質疑住社宅租不到車位，地下停車場全開放抽籤月租竟停滿名車，...

新店建國泳池改建 下月送市府評估

新北新店的建國游泳池使用效益大不如前，各方盼改建，討論多時進度牛步，民代在地方開座談蒐集意見，方向包含建造綜合空間、室內...

北市基隆路施工 深夜大塞車

台北市基隆路2段路平施工，本月7日起夜間封閉部分車道，造成前天深夜大塞車，許多人卡在基隆路車行地下道動彈不得，3分鐘不到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。