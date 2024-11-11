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萬大線首列車亮相再掀搭乘安全討論 雙北加強自衛宣導

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜（左）、台北市長蔣萬安（右）今上午赴捷運萬大線首列車運抵揭幕儀式，並於列車上揮手致意。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（左）、台北市長蔣萬安（右）今上午赴捷運萬大線首列車運抵揭幕儀式，並於列車上揮手致意。記者李成蔭／攝影

雙北市府今舉行捷運萬大線首列車運抵揭幕儀式，由於先前才傳北捷傷人事件，乘車安全仍成聯訪焦點。台北市長蔣萬安表示，加強巡邏及見警率外，也會研擬宣導整套安全防護作為；新北市長侯友宜表示，新北端採三層巡邏網，並有相關教育訓練，讓民眾加強應變能力。

蔣萬安、侯友宜今上午赴捷運萬大線首列車運抵揭幕儀式前接受媒體聯訪時，蔣表示，事發當天就要求捷運公司等相關單位全面提升安全計畫，包括加強巡邏、提高見警率，以及月台的保全全面提高警戒等，同時在近期就會全面增設嚴禁乘客拿出危險物品的警告標示，另外也會加強安全教育的訓練。

蔣萬安指出，他昨天下午去探視受傷學生，該生提出很多具體建議，像該生因為學校國防課所教授的相關自我防衛技術，而能在第一線壓制歹徒緊抓他的手，該生後續也建議市府第二波怎麼樣宣導乘客自我防衛，以及協助壓制嫌犯等相關教育訓練，都可以全面加強。蔣強調，已要求捷運公司、警察局、教育局等相關單位，來研擬整套相關安全防護的作為，然後加強宣導。

侯友宜則說，新北整個捷運防護措施中跟台北一起共同面對合作外，新北端採三層巡邏網，第一層就是前線保全，第二層是專責捷運警力，第三層是地區警力，所以在三層防護網底下，讓見警率能提升，同時通報的速度更快。另外，新北也在這裡不斷的透過教育訓練，加強自身應變能力，讓民眾面對警急狀況能做好應變處理。

新北市長侯友宜（左）、台北市長蔣萬安（右）今上午赴捷運萬大線首列車運抵揭幕儀式前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（左）、台北市長蔣萬安（右）今上午赴捷運萬大線首列車運抵揭幕儀式前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
雙北捷運局今舉行捷運萬大線首列車運抵揭幕儀式，首次開箱萬大線列車情況。記者李成蔭／攝影
雙北捷運局今舉行捷運萬大線首列車運抵揭幕儀式，首次開箱萬大線列車情況。記者李成蔭／攝影

捷運 教育訓練

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