北市基隆路施工 深夜大塞車

台北市基隆路2段路平施工，本月7日起夜間封閉部分車道，造成前天深夜大塞車，許多人卡在基隆路車行地下道動彈不得，3分鐘不到車程開了1小時，乾脆下車走路，也有人爆氣拍打車輛。新工處昨表達歉意，並緊急暫緩施工，今研擬精進方案後再繼續施工。

基隆路2段因路面逐漸劣化，市府納專案路平更新路段，原規畫從7至30日每日夜間11時至翌日6時，封閉部分路段車道施工。不過9日深夜11時，許多開車民眾全塞在基隆路及車行地下道裡，有家歸不得。

議員陳宥丞說，接獲陳情，大家塞在車行地下道1個小時，有民眾疑因等得不耐煩下車在車道行走，非常危險，還有疑似情緒不穩的人下車大叫、拍打其他車輛。連多元計程車平台系統，都因為異常停留過久，發送訊息確認旅客安全，還可能影響救護，或衍生公安問題。

北市交工處交控中心主任蔡于婷說，前晚封閉南往北車道，剩餘車道做雙向調撥管制，的確因車道減少、車多造成壅塞，會加強宣導改道。信義警分局表示，前夜獲報後立即啟動交通快打機制，到場疏導。

新工處工務科中區工務所主任洪辰儒表示，前天已是施工第3天，7、8日施工車流尚屬正常，研判是前天假日、加上百貨周年慶等因素，但接獲1999塞車通報後，已即時啟動應變機制，由交控中心協助增開秒數，約1小時疏導完成。

洪說，因前晚大塞車，昨晚已先暫緩路平施工，等今天交通精進方案出爐，與警察局、交通局確認沒問題，才會繼續施工，優化方案方向會朝提前改道、延後施工時間或避開假日等措施。