新店建國泳池改建 下月送市府評估

新北新店的建國游泳池使用效益大不如前，各方盼改建，討論多時進度牛步，民代在地方開座談蒐集意見，方向包含建造綜合空間、室內運動中心結合停車場等。新店區公所表示，ROT營運合約至明年，正整理地方意見，下月初送市府評估。

新店建國游泳池位於當地蛋黃區，建物超過30年，承載在地人的回憶，隨著地方持續發展，民眾對公共空間使用需求提高，泳池使用效益大不如前，各方盼改建為多功能綜合大樓。

該案已討論多年，今年藍綠議員、立委分別辦說明會，市議員陳儀君近期也開座談會，希望集思廣益，找出建國游泳池的最佳用途。

新店區仁愛里長蔡伯健說，幾次討論後就沒下文，當地最迫切需要是綜合運動空間、公托、停車空間。新店區國豐里長顏榮宏說，里民活動中心空間不夠，民眾到附近市場採買也缺停車位。立委羅明才辦公室建議，可參考板橋黃石市場的多功能改建經驗，讓建國游泳池成為集運動、綠地和服務於一體的綜合空間。

新店區公所經建課表示，建國游泳池鄰近建國市場，占地約1760坪，採ROT方式營運，合約持續至明年11月30日。公所初步彙集周邊里辦公處、店家以及攤商自治會等單位意見，設施需求包含活動中心、圖書館閱覽室、托老等，以停車場需求最高。