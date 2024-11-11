住戶抽不到 北市社宅淪豪車保管場？

社宅主打居住正義，停車場卻遭質疑淪「豪車保管場」，有住戶陳情，質疑住社宅租不到車位，地下停車場全開放抽籤月租竟停滿名車，質疑社宅停車管理不合理，應住戶優先。北市都發局表示，蓋社宅前允諾里民可參與車位抽籤，將與停管處研議檢討。

北市議員陳宥丞、游淑慧陸續接獲東明等社宅住戶陳情，住戶反映，家中有小孩、長輩，明明住社宅裡，但地下停車場卻租不到車位，好不容易在周邊停好車，又必須抱著孩子走路回家，雨天更困擾，主張社宅停車場應該讓住戶優先。

陳宥丞接獲住戶陳情指出，社宅地下停車場停滿名車、超跑，成為社宅停車怪現象，外來車過多，住戶抽不到，家中有小孩、長輩住戶無法在停車場上下車，造成困擾。

游淑慧說，社宅是為解決居住問題，也強化公共建設，包括托育中心、停車位，希望一併解決社區停車問題，開放鄰里停車不是壞事，應分開管理，未來蓋社宅規畫車位數，應採取「法定停車位數加N」，否則供需失衡搶成一團。

北市已開放租住社宅有7550戶，規畫停車格僅4千多個，比率59%。陳宥丞說，2020年社宅停車位使用率僅6成，隨住戶停車需求加大，加上政府鼓勵育有兩胎家庭有加倍機會抽社宅，政策也應調整，育有小孩或有長輩家庭應優先承租車位。

停管處表示，停車場僅針對身障者、有高中以下特殊障別成員家庭有優先承租，開放所有民眾都可抽籤租用，周邊里民提供優惠，如果租的人多會以電腦亂數抽籖。對社宅住戶陳情意見，後續會研議是否能有更公平機制。

都發局長簡瑟芳回應，社宅開放外車租用，是當初向地方爭取興建社宅時的承諾，讓周邊里民認同蓋社宅，後續會與停管處通盤討論研議配套。