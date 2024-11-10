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影／卓冠廷辦火舞團吸3000人 蘇巧慧到場為2026蓄積能量

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市議員卓冠廷今晚在新北鶯歌辦「紙風車火舞演出」活動，吸引3000名親子前往，現場表演令人驚豔，，立委蘇巧慧也出席。記者李成蔭／攝影
新北市議員卓冠廷今晚在新北鶯歌辦「紙風車火舞演出」活動，吸引3000名親子前往，現場表演令人驚豔，，立委蘇巧慧也出席。記者李成蔭／攝影

新北市議員卓冠廷今於新北鶯歌舉辦紙風車火舞演出，吸引3000名親子同樂，現場氣氛熱鬧滾滾。立委蘇巧慧、市議員卓冠廷受訪時都避談時事，強調是實現政見，讓民眾開心；外界認為，綠營正透過親子活動為2026選戰蓄積能量。

卓冠廷今晚邀紙風車鄉村卡車藝術工程前進鶯歌，在尖山國中由即將成真火舞團帶來「火爾摩莎Firemosa」，精采表演吸3000名親子前往欣賞，不少攤商來擺攤，火舞氣勢令人驚豔。

卓冠廷與妻子、前立委洪慈庸一同出席，他說，選前就承諾要讓土樹三鶯各區年年有大型藝文表演，今年初籌備大型公演時，除希望自己的家鄉鶯歌尖山里有更多精采演出，也考量當地人口成長快速、年輕家庭漸增，希望切合紙風車劇團一貫的理念，把藝術帶到孩子的家門口。

活動中，蘇巧慧也現身，與民眾熱情互動，有獎徵答、點歌唱歌環節炒熱氣氛。

蘇巧慧表示，卓冠廷實現政見，讓民眾看到不一樣的劇碼，相信大家都很開心，她現在擔任市黨部主委，也有系列活動，黨籍議員若有相關活動，也會義不容辭到場。

據了解，新北市議員戴瑋姍也將於下周六晚間於板橋第一運動場廣場舉辦「紙風車劇團-蕃薯森林奇遇記」，外界推測屆時蘇巧慧也很可能出席，藉由親子活動扎根青年族群、進攻中間選民。

地方人士觀察，蘇巧慧已經公開報名2026新北市長選舉，雖然還有好一段時間，但已經悄悄開跑，蘇以主委身分跑遍新北各區，尤其面對國民黨執政優勢，再加上新北近年大量新興人口遷入，必須要有因應策略。

地方人士推測，利用親子活動的確是打進青年族群及中間選民的好方式，降低政治味，卻能如造勢場吸引大量民眾到場，可為2026儲備能量。

新北市議員卓冠廷今晚在新北鶯歌辦「紙風車火舞演出」，吸引3000名親子前往，表演令人驚豔，立委蘇巧慧也出席。記者李成蔭／攝影
新北市議員卓冠廷今晚在新北鶯歌辦「紙風車火舞演出」，吸引3000名親子前往，表演令人驚豔，立委蘇巧慧也出席。記者李成蔭／攝影

卓冠廷 新北 紙風車 蘇巧慧 親子

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