侯友宜赴三重玄天上帝文化祭參香 洪孟楷一路跟緊緊

2024新北市玄天上帝文化祭連辦三天，逾百間宮廟共襄盛舉，平安宴席開200桌。新北市長侯友宜今晚間參拜祈福，國民黨立委洪孟楷今也一路跟緊緊。侯說，今年活動辦的很用心，預祝明年爐主賀聖宮一棒接一棒。

侯今晚赴三重向日葵廣場參香，立委洪孟楷一路跟緊緊，三重在地立委李坤城、議員李坤城及議員蔡錦賢也一同出席，而立委蘇巧慧則選擇錯開，主辦單位說蘇今一早就來參拜。侯致詞，新北帝爺公（指玄天上天）文化祭連辦三天，今年有百間宮廟共襄盛舉，代表帝爺公是非常重要宗教力量。

侯說，家裡做生意也是拜帝爺公，感謝祂陪伴我長大，透過帝爺公文化祭表達感恩，今年活動辦得很用心、澎湃、舒適，預祝明年爐主賀聖宮一棒接一棒。

新北道教玄天上帝會創會理事長林春夏說，玄天上帝文化祭經擲筊方式輪辦，今年的值年爐主為三重玉京真法堂，特色為澎湖小法祭祀科儀，2013年由澎湖縣政府公告登錄為澎湖縣民俗無形文化資產。