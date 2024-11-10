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侯友宜赴三重玄天上帝文化祭參香 洪孟楷一路跟緊緊

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜晚間赴新北市玄天上帝文化祭參香，立委洪孟楷也一同出席參拜。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜晚間赴新北市玄天上帝文化祭參香，立委洪孟楷也一同出席參拜。記者劉懿萱／攝影

2024新北市玄天上帝文化祭連辦三天，逾百間宮廟共襄盛舉，平安宴席開200桌。新北市長侯友宜今晚間參拜祈福，國民黨立委洪孟楷今也一路跟緊緊。侯說，今年活動辦的很用心，預祝明年爐主賀聖宮一棒接一棒。

侯今晚赴三重向日葵廣場參香，立委洪孟楷一路跟緊緊，三重在地立委李坤城、議員李坤城及議員蔡錦賢也一同出席，而立委蘇巧慧則選擇錯開，主辦單位說蘇今一早就來參拜。侯致詞，新北帝爺公（指玄天上天）文化祭連辦三天，今年有百間宮廟共襄盛舉，代表帝爺公是非常重要宗教力量。

侯說，家裡做生意也是拜帝爺公，感謝祂陪伴我長大，透過帝爺公文化祭表達感恩，今年活動辦得很用心、澎湃、舒適，預祝明年爐主賀聖宮一棒接一棒。

新北道教玄天上帝會創會理事長林春夏說，玄天上帝文化祭經擲筊方式輪辦，今年的值年爐主為三重玉京真法堂，特色為澎湖小法祭祀科儀，2013年由澎湖縣政府公告登錄為澎湖縣民俗無形文化資產。

民政局長林耀長表示，百善孝為先，文化祭藉由奉茶孝親活動，倡導感恩父母及長輩，也結合捐血、公益寫生等系列活動，推廣玄天上帝慈悲救世、濟弱、孝道信仰文化。今年的重頭戲是今日的聯合祈福慶典，共有100多間會員宮廟及全國各地友宮一同遶境三重地區。

2024新北市玄天上帝文化祭連辦三天，新北市長侯友宜晚間赴三重參香。記者劉懿萱／攝影
2024新北市玄天上帝文化祭連辦三天，新北市長侯友宜晚間赴三重參香。記者劉懿萱／攝影
2024新北市玄天上帝文化祭連辦三天，新北市長侯友宜晚間赴三重參香。記者劉懿萱／攝影
2024新北市玄天上帝文化祭連辦三天，新北市長侯友宜晚間赴三重參香。記者劉懿萱／攝影
2024新北市玄天上帝文化祭連辦三天，新北市長侯友宜晚間赴三重參香。記者劉懿萱／攝影
2024新北市玄天上帝文化祭連辦三天，新北市長侯友宜晚間赴三重參香。記者劉懿萱／攝影

三重 侯友宜 洪孟楷

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