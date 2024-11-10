新北醫療公益獎 亞東、雙和及衛福部台北醫院獲獎

新北市政府今天舉辦第12屆醫療公益獎頒獎典禮，25名醫師及醫事人員獲獎，本屆新增「永續醫院獎」，由亞東醫院、雙和醫院及衛生福利部台北醫院等3所醫院獲獎。

市府今天舉辦新北市第12屆醫療公益獎頒獎典禮，共有15名醫師、10名醫事人員及3家醫院獲獎。醫院部分為本屆新增「永續醫院獎」，是為表揚具永續價值觀及願景的醫院，由亞東醫院、雙和醫院及衛福部台北醫院獲獎。

市長侯友宜表示，為鼓勵並肯定醫師及醫事人員長期在醫療服務上犧牲奉獻的精神，衛生局自民國101年起即開辦醫療公益獎，邀請醫療專業、學者專家及公正人士擔任評審委員，經由嚴謹過程評選出醫療貢獻獎、醫療教育研究獎、醫療特殊奉獻獎等個人獎項。

他表示，另為邁向2030永續城市，推動永續醫療刻不容緩，本屆新增「永續醫院獎」，表揚具永續價值觀及願景，並能落實於醫院治理、環境保護及社會共融之醫院，期能鼓勵醫療院所持續發揮影響力，進一步打造新北市為淨零永續的健康城市。

衛生局長陳潤秋說，今年受提名角逐醫療公益獎各獎項傑出的醫師、醫事人員及醫院共有67件，由評審委員會採初審及決審2階段，經過3小時嚴謹且激烈的討論，共有25名優秀人員及3家醫院脫穎而出，特別選在醫師節前頒獎表揚。