肯定醫事人員付出侯友宜台上頒獎 劉和然台下握手致意
新北市府今舉辦第12屆醫療公益獎頒獎典禮，新北市長侯友宜說，新北醫病比全台倒數第二，壓力很重，也須仰賴第一線醫師、醫師人員共同付出，這次增設永續醫院獎，盼每個醫療院所都能注重社會責任。
侯友宜今出席第12屆醫療公益獎頒獎典禮，副市長劉和然則在典禮開始後，才悄悄入場，與獲獎人一一握手致意。劉轄管衛生局，疫情期間跟轄內醫院往來密切，甚至有院長看到劉開心上前擁抱，還有醫師要求合照。
侯致詞說，新北作為全國最大城市，有404萬人口，醫療服務壓力很大，尤其病床數又是全台灣倒數第二，很多工作仰賴基層醫師、醫事人員共同面對，肯定所有人的付出。侯說，這次特別增設永續醫院獎，是因他上任後強調SDGs指標，盼每個醫療院所都能注重社會責任。
侯友宜說，隨著高齡社會化的到來，醫療服務需求也趨向多元化、在地化，新北市幅員遼闊，城鄉醫療資源分配不均，需所有醫療從業人員的合作，並配合政府醫療政策推動，讓位居城市或偏鄉的新北市民都能充分獲得全面且延續性的照護，繼而達到預防保健與長期照護的永續目標。
衛生局長陳潤秋說，今年有67件醫師、醫事人員及醫院角逐醫療公益獎各獎項，由評審委員會採初審及決審兩階段，經過3小時討論，共有25位優秀人員及3家醫院脫穎而出。
獲永續醫院獎的亞東醫院院長邱冠明說，醫院現已做完碳盤查，但這僅是起點，也是教育各單位知道節能重點在哪。邱坦言，對醫院來說以淨零的角度而言都「有點尷尬」，在範疇一（指企業所擁有或控制能源，所產生溫室氣體排放）代表自己產生自己減少，醫院現階段還能克服，但範疇二能源耗用上較棘手，畢竟醫院用電量大，為節能也是想盡辦法。
至於要達到範疇三，邱說，真的很難，但會參考國外醫院，透過折扣來增加誘因，讓患者透過大眾運輸、腳踏車等方式來醫院，亞東已正討論中。
淡水馬偕諮商心理師盧忻燕深耕心理腫瘤領域，整合安寧病房，建立安寧系統，她說獲得醫事特殊奉獻獎對自己是很大肯定，在從醫經歷中有安寧病人對她說「年輕真好」，一句簡單話讓她感到雙方靈魂交會。未來安寧示範中心將會向國際，協助培訓瓜地馬拉心理師。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言