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水深、海床探測完成 鈺洲最快今晚送抽油機具上船

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
離岸風電工程作業船「東方建設者」號已完成水文探測作業，分析結果若符合作業條件，今晚就可將抽油設備吊掛至鈺輪上，接著進行鑽孔、管線配置等作業，完成後就能開始抽油。圖／讀者提供
離岸風電工程作業船「東方建設者」號已完成水文探測作業，分析結果若符合作業條件，今晚就可將抽油設備吊掛至鈺輪上，接著進行鑽孔、管線配置等作業，完成後就能開始抽油。圖／讀者提供

中國大陸鈺洲啟航貨輪擱淺在野柳岬，航港局協調離岸風電工程作業船「東方建設者」號協助抽油。工作人員已完成水深、海床測量，待分析符合安全靠近條件，今晚就能將設備吊掛到鈺輪，接著完成鑽孔等準備作業，就能開始抽油。

鈺洲啟航貨輪10月31日凌晨擱淺在野柳岬海岸，船上裝載247噸重油、37噸柴油和6280公升滑油，各界憂心油料外洩汙染海洋。

交通部航港局和承保的保險公司會商善後方案，委由海歷15號海事平台船執行抽油作業，但因象不佳，工程人員直到11月4日才登上鈺輪，完成堵漏作業，接著巡檢油櫃未受損，無立即危害。

由於油孔浸泡在海中，加上東北季風增強，海象不好，海歷15號平台船會因海浪拍打起伏搖晃，無法用吊臂將發電機等施工機具送上貨輪，抽油作業受阻。

航港局洽商離岸風電業者，支援具動態定位系統，比較能在海象不佳時保持平穩的東方建設者號支援，希望早日抽取鈺輪油料，化解生態危機。

東方建設者號具備感測器監測水流、風速、船體姿態，再由控制電腦依數據計算船隻受力與移動方向傳送至推進器，由電腦控制朝特定方向推進，抵銷船隻外力，讓船舶維持在定點。

鈺輪抽油團隊人員表示，原本預估東方建設者號今天上午到場，下午運送抽油機具到鈺輪上面，今晚就可以開始抽油。但因東北季風導致海象不佳，鈺輪擱淺地點，海床地形崎嶇，因此東方建設者今天先做水深、海床情況測量作業。

工程人員說，下午完成測量後，接著進行資料分析，如果分析結果顯示水下環境條件，符合東方建設者安全靠近鈺洲啟航輪水域作業條件，評估今晚可將抽油設備吊掛至鈺輪上，接著再進行鑽孔、管線配置等前置準備作業，完成後就能抽油，化解汙染海洋危機。

離岸風電工程作業船「東方建設者」號已完成水文探測作業，分析結果若符合作業條件，今晚就可將抽油設備吊掛至鈺輪上，接著進行鑽孔、管線配置等作業，完成後就能開始抽油。圖／讀者提供
離岸風電工程作業船「東方建設者」號已完成水文探測作業，分析結果若符合作業條件，今晚就可將抽油設備吊掛至鈺輪上，接著進行鑽孔、管線配置等作業，完成後就能開始抽油。圖／讀者提供
離岸風電工程作業船「東方建設者」號已完成水文探測作業，分析結果若符合作業條件，今晚就可將抽油設備吊掛至鈺輪上，接著進行鑽孔、管線配置等作業，完成後就能開始抽油。圖／讀者提供
離岸風電工程作業船「東方建設者」號已完成水文探測作業，分析結果若符合作業條件，今晚就可將抽油設備吊掛至鈺輪上，接著進行鑽孔、管線配置等作業，完成後就能開始抽油。圖／讀者提供
離岸風電工程作業船「東方建設者」號已完成水文探測作業，分析結果若符合作業條件，今晚就可將抽油設備吊掛至鈺輪上，接著進行鑽孔、管線配置等作業，完成後就能開始抽油。圖／讀者提供
離岸風電工程作業船「東方建設者」號已完成水文探測作業，分析結果若符合作業條件，今晚就可將抽油設備吊掛至鈺輪上，接著進行鑽孔、管線配置等作業，完成後就能開始抽油。圖／讀者提供

航港局

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