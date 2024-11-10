康芮颱風大雨襲擊 關渡花海目前僅開5成
受康芮颱風影響，今年關渡花海遭受大雨襲擊，在風吹雨打下根系受損害重新綻放的花朵變小，花況尚在恢復中。目前是「竹澗熊蹤」區的黃波斯菊盛開，整體展區內的大波斯菊多含苞待放，等待陽光來臨，聚能綻放，整體展區目前花開僅5成。因展期為11月2日至11月17日，工務局提醒民眾掌握假日至河濱展區賞花。
工務局表示，考量北投士林科技園區逐漸發展成型，為帶動花海新氣象，今年關渡花海加入河景，擇定洲美蜆仔港公園旁的雙溪及河雙21河濱公園營造花海，周邊交通較為便利，民眾亦可順遊鄰近的雙溪濕地公園及兒童新樂園，欣賞外雙溪水景與花海的絕妙搭配，解密「竹澗熊縱」、「童話花園」、「摩天之戀」3分區截然不同的視覺景觀。
工務局公園大地科表示，關渡花海延續以往撒播方式種植，沿用大波斯菊、黃波斯菊、百日草等花卉元素，撒下的種子必需克服氣候環境的挑戰，不同於一般花卉展覽所展示的盆苗栽種較能控制花朵生長，關渡花海每一朵花都是大自然給予的驚喜，每年開展都像開盲盒，不到最後不知哪種花開得最好。可惜10月31日康芮颱風重創台北，花兒受風雨摧殘，重新綻放的花朵變小，整體展區目前花開僅5成。不過，河濱展區仍有花苞挺過風災，慢慢探出頭來，只待陽光來臨，就能綻放。
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