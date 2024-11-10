快訊

8成胃癌「幽門桿菌」所致 吸菸、愛吃這2類食品也危險

莫斯科遇開戰來最大規模襲擊 俄羅斯三小時擊落70架無人機、3機場關閉

民間「捍衛戰士」興起 美商洽購約40架國軍退役F-5戰機

康芮颱風大雨襲擊 關渡花海目前僅開5成

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
關渡花「竹澗熊蹤」區的黃波斯菊盛開，整體展區內的大波斯菊多含苞待放，等待陽光來臨，聚能綻放，整體展區目前花開僅5成。圖／取自台北市政府
關渡花「竹澗熊蹤」區的黃波斯菊盛開，整體展區內的大波斯菊多含苞待放，等待陽光來臨，聚能綻放，整體展區目前花開僅5成。圖／取自台北市政府

康芮颱風影響，今年關渡花海遭受大雨襲擊，在風吹雨打下根系受損害重新綻放的花朵變小，花況尚在恢復中。目前是「竹澗熊蹤」區的黃波斯菊盛開，整體展區內的大波斯菊多含苞待放，等待陽光來臨，聚能綻放，整體展區目前花開僅5成。因展期為11月2日至11月17日，工務局提醒民眾掌握假日至河濱展區賞花。

工務局表示，考量北投士林科技園區逐漸發展成型，為帶動花海新氣象，今年關渡花海加入河景，擇定洲美蜆仔港公園旁的雙溪及河雙21河濱公園營造花海，周邊交通較為便利，民眾亦可順遊鄰近的雙溪濕地公園及兒童新樂園，欣賞外雙溪水景與花海的絕妙搭配，解密「竹澗熊縱」、「童話花園」、「摩天之戀」3分區截然不同的視覺景觀。

工務局公園大地科表示，關渡花海延續以往撒播方式種植，沿用大波斯菊、黃波斯菊、百日草等花卉元素，撒下的種子必需克服氣候環境的挑戰，不同於一般花卉展覽所展示的盆苗栽種較能控制花朵生長，關渡花海每一朵花都是大自然給予的驚喜，每年開展都像開盲盒，不到最後不知哪種花開得最好。可惜10月31日康芮颱風重創台北，花兒受風雨摧殘，重新綻放的花朵變小，整體展區目前花開僅5成。不過，河濱展區仍有花苞挺過風災，慢慢探出頭來，只待陽光來臨，就能綻放。

聚傳媒

康芮颱風 濕地公園

延伸閱讀

台中野餐日突破14萬人次 盧秀燕：打造全年無休美樂地

台中警方颱風夜查獲槍毒 男稱土製霰彈槍為打獵用

向日葵花海爆發！ 北市大佳、美堤河濱花之饗宴 圓仔花和自然系花海盛開

康芮颱風打亂修復進度 太魯閣部分景點開放恐要再等等

相關新聞

康芮颱風大雨襲擊 關渡花海目前僅開5成

受康芮颱風影響，今年關渡花海遭受大雨襲擊，在風吹雨打下根系受損害重新綻放的花朵變小，花況尚在恢復中。目前是「竹澗熊蹤」...

影／卓冠廷辦火舞團吸3000人 蘇巧慧到場為2026蓄積能量

新北市議員卓冠廷今於新北鶯歌舉辦紙風車火舞演出，吸引3000名親子同樂，現場氣氛熱鬧滾滾。立委蘇巧慧、市議員卓冠廷受訪時...

侯友宜赴三重玄天上帝文化祭參香 洪孟楷一路跟緊緊

2024新北市玄天上帝文化祭連辦三天，逾百間宮廟共襄盛舉，平安宴席開200桌。新北市長侯友宜今晚間參拜祈福，國民黨立委洪...

肯定醫事人員付出侯友宜台上頒獎 劉和然台下握手致意

新北市府今舉辦第12屆醫療公益獎頒獎典禮，新北市長侯友宜說，新北醫病比全台倒數第二，壓力很重，也須仰賴第一線醫師、醫師人...

水深、海床探測完成 鈺洲最快今晚送抽油機具上船

中國大陸鈺洲啟航貨輪擱淺在野柳岬，航港局協調離岸風電工程作業船「東方建設者」號協助抽油。工作人員已完成水深、海床測量，待...

新北電競產業總會今成立 喊邀請黃仁勳參加年會

亞洲電子競技公開賽今年邁入第5年，歷經2個月競賽今在新莊體育館舉辦總決賽，由3支隊伍角逐英雄聯盟總冠軍。此外，新北電競產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。