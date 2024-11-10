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新北電競產業總會今成立 喊邀請黃仁勳參加年會

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席亞洲電子競技公開賽暨新北電競產業總會成立。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席亞洲電子競技公開賽暨新北電競產業總會成立。記者劉懿萱／攝影

亞洲電子競技公開賽今年邁入第5年，歷經2個月競賽今在新莊體育館舉辦總決賽，由3支隊伍角逐英雄聯盟總冠軍。此外，新北電競產業總會今也成立，新北市長侯友宜說，電競產業今年相比去年成長16%，支持電競發展；首屆理事長、威剛科技品牌行銷處長朱可芬則說，將要請輝達執行長黃仁勳來參與總會活動，推廣電競產業。

侯友宜今致詞說，電競產業成長飛快，去年跟前年相比就成長將近16%，這比例很高。侯自嘲，雖然自己打英雄聯盟打得不太好，「兩分鐘就掛了」但很樂見產業持續發展，盼藉此讓電競產業在新北市扎根；此外，市府也正推動電動車，有電競、電動車雙電力，能夠蓬勃發展。

侯說，新北市有很多電競產業，光ic產業就有6000家，如何將力量緊固綁在一起，因而有新北市電競產業總會成立，市府也會大力協助，目標陪養動畫、漫畫、遊戲、電競4面向人才。侯也說，這次亞洲盃辦完後，期待新北市除三重電競基地外，未來是否有更好基地擴大服務，他提到參訪新加坡電競館，外觀新穎且能與產業結合，盼朝此前進。

朱可芬說，新北市電競產業總會現有逾50間企業、150多名會員，期望針對電競ACGE相關軟硬體產業，展開人才培育、跨領域應用，同時放眼國際，與日本、韓國、美國及歐洲電競產業協會聯繫溝通，促進台灣產業能見度。

朱可芬提及，總會將邀集產業專家與新北電競基地合作課程，推出產學合作計畫，提供專家諮詢課程、企業交流參訪、產業實習和職缺、獎助學金機制，創造數百個就業機會。同時，輝達執行長黃仁勳今年來台掀起一股「黃仁勳旋風」， 將代表總會，邀請黃仁勳參加總會年度活動，推廣新北電競產業。

第5屆亞洲電子競技公開賽歷經1700人次、2個月激烈廝殺，進入總決賽，由「曜越壞孩子」、「CFOA」、「丁群玩家」3支隊伍角逐「英雄聯盟」總冠軍獎盃，預計今晚揭曉，而特戰英豪有3支晉級隊伍，最終由「台北海大狂獵鯊」隊伍得冠，

亞洲電子競技公開賽今年邁入第5年，歷經2個月競賽今在新莊體育館舉辦總決賽。記者劉懿萱／攝影
亞洲電子競技公開賽今年邁入第5年，歷經2個月競賽今在新莊體育館舉辦總決賽。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席亞洲電子競技公開賽。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席亞洲電子競技公開賽。記者劉懿萱／攝影

侯友宜 電動

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