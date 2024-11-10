新北電競產業總會今成立 喊邀請黃仁勳參加年會

亞洲電子競技公開賽今年邁入第5年，歷經2個月競賽今在新莊體育館舉辦總決賽，由3支隊伍角逐英雄聯盟總冠軍。此外，新北電競產業總會今也成立，新北市長侯友宜說，電競產業今年相比去年成長16%，支持電競發展；首屆理事長、威剛科技品牌行銷處長朱可芬則說，將要請輝達執行長黃仁勳來參與總會活動，推廣電競產業。

侯友宜今致詞說，電競產業成長飛快，去年跟前年相比就成長將近16%，這比例很高。侯自嘲，雖然自己打英雄聯盟打得不太好，「兩分鐘就掛了」但很樂見產業持續發展，盼藉此讓電競產業在新北市扎根；此外，市府也正推動電動車，有電競、電動車雙電力，能夠蓬勃發展。

侯說，新北市有很多電競產業，光ic產業就有6000家，如何將力量緊固綁在一起，因而有新北市電競產業總會成立，市府也會大力協助，目標陪養動畫、漫畫、遊戲、電競4面向人才。侯也說，這次亞洲盃辦完後，期待新北市除三重電競基地外，未來是否有更好基地擴大服務，他提到參訪新加坡電競館，外觀新穎且能與產業結合，盼朝此前進。

朱可芬說，新北市電競產業總會現有逾50間企業、150多名會員，期望針對電競ACGE相關軟硬體產業，展開人才培育、跨領域應用，同時放眼國際，與日本、韓國、美國及歐洲電競產業協會聯繫溝通，促進台灣產業能見度。

朱可芬提及，總會將邀集產業專家與新北電競基地合作課程，推出產學合作計畫，提供專家諮詢課程、企業交流參訪、產業實習和職缺、獎助學金機制，創造數百個就業機會。同時，輝達執行長黃仁勳今年來台掀起一股「黃仁勳旋風」， 將代表總會，邀請黃仁勳參加總會年度活動，推廣新北電競產業。