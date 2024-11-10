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新北市美展科技藝術首次出現團體組得獎者 78件作品二地同步展

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北即時報導
新北市副市長朱惕之說，新北市美展為全台知名的美術徵件競賽展覽之一，已延續第36個年頭，期盼更多優秀創作者參與。圖／新北市文化局提供
新北市副市長朱惕之說，新北市美展為全台知名的美術徵件競賽展覽之一，已延續第36個年頭，期盼更多優秀創作者參與。圖／新北市文化局提供

新北市文化局主辦的「2024新北市美展」昨在新北市藝文中心辦頒獎典禮，今年徵件一般組包含油畫、水彩、版畫、攝影、科技藝術等5個類別；青春組有水彩、版畫2類，共840件作品參賽，共78件得獎作品，新北市美展即日起至12月1日在新北市藝文中心展覽廳及新莊文化藝術中心二地同步展出。

新北市副市長朱惕之說，新北市美展是新北市最具指標性的美術類競賽，已辦理36屆，不斷順應時代調整創作類別，今年科技藝術類更是首次由團體組創作者獲得首獎，展現多人創作的多元共融，期盼鼓勵未來更多創作團體參與。

評審指出，此次獲獎作品可觀察出，青年世代的創作者對自身生存的境況，及對整體社會文化的現象，有著深刻的觀察與體認，透過創作來表現生活環境永續的深思與反饋。

科技藝術類第1名作品「數位循環」，林俊遑、黃紀虹、鄭子芸透過掃描後的地景數位化，在真實與虛擬的循環間提醒觀者實質的價值與意義。攝影類第1名「A+B=?」，李進能引藉極權領袖頭像與街拍圖像結合，暗示著不確定性，在創作表現打破古今時空框架，創造極大的想像空間。

油畫類第1名作品「觀－植光共鳴」，張綺芸以畫面傳達人在觀看自然物時，對於美的感受的詩意詮釋。以光、植物及人眼感知三者間的共鳴，形成呼應自然的視覺表現。水彩類第1名黃煜炘「重生」，以成熟的暈染技法搭配彩虹色系的渲染，詮釋復育系統的成功建立與象徵魚群的重生及春天的到來，讓畫面產生豐富的色調變化。

青春組水彩類第1名曾憲元的作品主題是「日常」，畫下了本不曾關注的中藥行，在偶然的駐足停留下，看似不起眼的存在，原來乘載著不需述說也安心的信賴關係，提醒觀者能停下腳步去發現周遭的美好。青春組版畫第1名翁小惠的作品「靜湖映山」，透過湖面倒影山景的壯麗，呈現出大自然另一面寧靜和諧的美景。

新北市文化局長張䕒育表示，2024新北市美展即日起至12月1日在新北市藝文中心展覽廳及新莊文化藝術中心二地同步展出，歡迎民眾到場觀賞。

更多展覽訊息可上新北市藝文中心官網http://www.artcenter.ntpc.gov.tw/，及新莊文化藝術中心http://www.xzcac.ntpc.gov.tw/ 查詢。

新北市美展今年徵件一般組油畫、水彩、版畫、攝影、科技藝術等5個類別；青春組有水彩、版畫2類，二組共840件作品參賽，78件得獎作品。圖／新北市文化局提供
新北市美展今年徵件一般組油畫、水彩、版畫、攝影、科技藝術等5個類別；青春組有水彩、版畫2類，二組共840件作品參賽，78件得獎作品。圖／新北市文化局提供
新北市美展昨在新北市藝文中心舉行頒獎典禮，新北市副市長朱惕之（左四）與一般組油畫、水彩、攝影及科技藝術類別第一名獲獎者合影。圖／新北市文化局提供
新北市美展昨在新北市藝文中心舉行頒獎典禮，新北市副市長朱惕之（左四）與一般組油畫、水彩、攝影及科技藝術類別第一名獲獎者合影。圖／新北市文化局提供
新北市美展科技藝術類第一名，今年首次由團體組創作者獲獎，林俊遑、黃紀虹、鄭子芸攜手以作品「數位循環」，透過掃描後的地景數位化，在真實與虛擬的循環間提醒觀者實質的價值與意義。圖／新北市文化局提供
新北市美展科技藝術類第一名，今年首次由團體組創作者獲獎，林俊遑、黃紀虹、鄭子芸攜手以作品「數位循環」，透過掃描後的地景數位化，在真實與虛擬的循環間提醒觀者實質的價值與意義。圖／新北市文化局提供

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