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台中市民野餐日 康橋水岸景色怡人 盧秀燕提籃自備咖啡參與

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「台中市民野餐日」市長盧秀燕（中）參加在中興大學旁的康橋水岸公園野餐，並喝著自備的咖啡。記者黃寅／攝影
「台中市民野餐日」市長盧秀燕（中）參加在中興大學旁的康橋水岸公園野餐，並喝著自備的咖啡。記者黃寅／攝影

「台中市民野餐日」今在全市29個行政區同步舉辦，市長盧秀燕也依她建議的「Dress code」穿著白上衣和牛仔褲出現，並提著食物籃參加在中興大學旁的康橋水岸公園野餐，還透過連線方式，跟其他各區的野餐市民打招呼。

今天天氣好，康橋水岸公園的岸邊上午擠滿了席地野餐的市民，水道裡還有人在划著輕艇，景色十分怡人。市長盧秀燕抵達後，拿著麥克風、提著食物籃沿途與市民們打招呼。中興大學校長詹富智、立委羅廷瑋、市議員林碧秀也一同隨行。

盧秀燕後來也席地而坐，並拿出自備的咖啡，表示每天一早她都會自己沖咖啡，並隨身帶著喝。她說，今天沒有其他目的，就是單純的野餐，希望大家在市府用心規畫興建的公園裡輕鬆野餐，享受假日。

建設局長陳大田說，去年的「台中市民野餐日」活動吸引13萬人參加，今年以「野餐充電‧草地放電」為主題，進一步擴大規模為「區區都有野餐日」，市民可以根據自己的需求選擇最適合的野餐地點和主題參加，預計參與人數將再創新高。

不過，康橋水岸公園景色雖好，但周圍停車場不足，許多市民抱怨難停車，還有人不得不把車停在紅線上。

「台中市民野餐日」今在全市29個行政區同步舉辦，中興大學旁的康橋水岸公園擠滿了野餐市民。記者黃寅／攝影
「台中市民野餐日」今在全市29個行政區同步舉辦，中興大學旁的康橋水岸公園擠滿了野餐市民。記者黃寅／攝影
「台中市民野餐日」中興大學旁的康橋水岸公園還有人划著輕艇。記者黃寅／攝影
「台中市民野餐日」中興大學旁的康橋水岸公園還有人划著輕艇。記者黃寅／攝影
「台中市民野餐日」市長盧秀燕（左二）著白上衣和牛仔褲，提著食物籃參加在中興大學旁的康橋水岸公園野餐。記者黃寅／攝影
「台中市民野餐日」市長盧秀燕（左二）著白上衣和牛仔褲，提著食物籃參加在中興大學旁的康橋水岸公園野餐。記者黃寅／攝影

中興大學 盧秀燕 野餐

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