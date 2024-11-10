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蘇巧慧進入選戰模式 po與總統同框照「只能靠賴威廉的加油」

聯合報／ 記者王慧瑛李成蔭／新北即時報導
賴清德總統（中）昨到新北金山出席聖德宮古道健行文化傳承活動，立委蘇巧慧（左）站在一旁，蘇行程後po出與賴總統同框照，寫到「只能靠賴威廉的加油了」，頗有弦外之音。圖／取自蘇巧慧臉書
賴清德總統（中）昨到新北金山出席聖德宮古道健行文化傳承活動，立委蘇巧慧（左）站在一旁，蘇行程後po出與賴總統同框照，寫到「只能靠賴威廉的加油了」，頗有弦外之音。圖／取自蘇巧慧臉書

民進黨立委蘇巧慧日前大方表態想投入2026新北市長選戰，要兼顧國會問政及地方經營，自曝一天工作15小時，提早切換為選戰模式。蘇巧慧昨天在新北金山與賴清德總統同台，她po出與賴總統同框照，寫到「只能靠賴威廉的加油了」，與民進黨秘書長林右昌互別苗頭，都在搶總統牌加持。

蘇巧慧臉書寫到，經過一周的國會廝殺，周六行程滿檔，跑遍了鶯歌、金山、新莊、蘆洲、五股、板橋及台北市，從早拚到晚，一天工作15小時。蘇巧慧今天一早又出現在板橋馬拉松活動現場鳴槍，今晚還將在鶯歌區尖山國中出席紙風車「即將成真火舞團」親子活動，試圖親近更多群眾，努力拓票，拚勁十足。

蘇巧慧另一個身分是民進黨新北市黨部主委，常跨出立委選區，全市跑透透，黨部近期舉辦性別平權、讓新北更好的100種可能等講座，蘇透過這些場合論述她對城市治理的願景及想像，展現更上一層樓企圖心。

民進黨 蘇巧慧

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