北市基隆路地下道塞爆民怨 網曝其實周五晚已大塞車了

台北市基隆路車行地下道昨晚深夜11時，許多民眾被塞在地下道內動彈不得，明明只要3分鐘車程，竟困在車陣等1小時；還有人下車走路，有人氣到拍打車輛洩憤。也多網友分享，其實不只是昨天，周五晚上信義路基隆路口就已經大塞車了。

更有網友在市長蔣萬安臉書留言說，「市長，基隆路地下道大塞車，星期五晚上11點欸！」有網友在粉絲專頁貼文說，台北市政府很喜歡周五周六半夜在重要幹道施工，不知道為什麼周一到周四半夜不做，周末晚上本來人潮就較多，但每次反映也都被打官腔，希望議員能好好問一下市府為什麼一定要挑周末晚上施工？不過也有網友幫市府說話，表示「不深夜施工是要白天？」

也有網友說，「台北市基隆路地下道往北，就長年來從來就沒有順暢過，要市長蔣萬安想辦法解決」、還有網友說「違停的應該優先拖走吧」，「嗯...平時就違停的多，加上修路，果然塞爆了。」

北市新工處也說明昨天大塞車原因，昨日之所以造成基隆路大塞車，是因施作基隆路2段路面更新工程，預計至11月底完成，含昨日夜間已連續施工3個晚上，時間為22點半開始調撥車道，23點開始施工。以夜間22點半開始調撥係考量避開夜間18時至22時尖峰時段，前2日施工未有影響車行地下道情形。