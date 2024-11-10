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基隆路深夜塞爆惹民怨...改善工期到月底才完成 北市府今暫停施工

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北即時報導
台北市基隆路車行地下道深夜11時，許多民眾塞在地下道內動彈不得，引發民怨。圖／議員陳宥丞提供
台北市基隆路車行地下道深夜11時，許多民眾塞在地下道內動彈不得，引發民怨。圖／議員陳宥丞提供

台北市信義區基隆路2段為改善路面，從7日起夜間封閉部分車道施工，但昨天深夜卻因封閉南往北方向車道，造成民眾半夜11時還卡在基隆路地下道動彈不得，3分鐘路程卻走了1小時，更有民眾下車走路、拍打車輛洩憤。新工處坦言，昨路況比預期嚴重將研擬精進作為，今先暫緩施工，待明天方案出爐與警察局、交通局確認沒問題才會繼續。

基隆路2段因路面有逐漸劣化，市府納入專案計畫更新路段，從7日至30日的每日夜間11時至翌日6時，封閉部分路段車道路面更新施工，然而昨天晚上卻造成大塞車，民眾批評原本三分鐘車程的基隆路地下道，竟然大批車輛塞在裡面一小時動彈不得。

交工處交控中心主任蔡于婷表示，昨晚封閉南往北方向車道，剩餘車道則做雙向調撥管制，因車道數減少、車輛多造成壅塞，交工中心配合資訊可變標誌（CMS）宣導和號誌秒數調整，但昨晚夜間人潮多，道路容量少一半，即使做號誌秒數調整還是有限制，會再加強宣導改道，引導分流。

新工處工務科中區工務所主任洪辰儒表示，昨天已是第三天施工，7、8日施工時車流狀況尚屬正常，研判是昨天假日加上百貨公司周年慶等因素，較晚仍有車潮，昨晚接獲1999通報後，即時啟動應變機制，由交控中心協助增開秒數改善路口及地下道壅塞情形，約1小時疏導完成。

洪辰儒說，施工時間從晚上11時開始，大約晚上10時30分後就會做車道管制，也會檢討精進方案，今天晚上會先暫停施工，交維計劃預計和交通警察單位確認沒問題才繼續施工，優化方案預計明天出爐，會朝提前改道、延後施工時間或避開假日等措施。

台北市基隆路車行地下道深夜11時，許多民眾塞在地下道內動彈不得，引發民怨。圖／議員陳宥丞提供
台北市基隆路車行地下道深夜11時，許多民眾塞在地下道內動彈不得，引發民怨。圖／議員陳宥丞提供

基隆 工時 車道

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