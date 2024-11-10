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北市基隆路地下道塞爆惹民怨 警：交通組長親率隊疏導

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
轄區信義警分局今早說明，昨夜獲報後啟動交通快打機制，由交通組長親率4名員警、15名義交到場疏導。記者李隆揆／翻攝
轄區信義警分局今早說明，昨夜獲報後啟動交通快打機制，由交通組長親率4名員警、15名義交到場疏導。記者李隆揆／翻攝

台北市基隆路地下道昨夜壅塞，台北市議員陳宥丞接獲民眾陳情「3分鐘車程塞了1小時」，要求相關單位即時調度因應交通狀況，轄區信義警分局今早說明，昨夜獲報後啟動交通快打機制，由交通組長親率4名員警、15名義交到場疏導。

警方表示，昨夜基隆路壅塞，經查是因基隆路二段執行路基改善工程，11月9日深夜11時至11月10日6時封閉基隆路（光復至信義路）往北全線車道，調撥往南一線車道供往北車輛行駛。

信義分局獲報啟動交通快打機制，於昨夜10時55分由交通組長親率4名員警、15名義交到場疏導，同時通知交控中心加長信義基隆路口往南沿線綠燈號誌秒數，另請警廣及交控CMS顯示資訊，協助宣導駕駛改道行駛並配合員警指揮。

現場車流約於今凌晨0時恢復正常，由線上警力持續監控。

陳宥丞說，民眾陳情短短3分鐘車程塞了1小時，深夜有家歸不得，還有民眾不耐煩，走到車道上大叫、拍打其他車輛洩憤，隧道內卻未見任何交通疏導，呼籲市府相關單位即時因應路況。

基隆 機制 車道

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